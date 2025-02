Exesposa de cirujano señalado de abusar de 299 pacientes declaró que no "sospechó nada" de él

La exesposa de un excirujano francés que está siendo juzgado por presuntamente agredir y violar a 299 pacientes insistió este miércoles en que "no sospechaba nada" de sus crímenes tras las acusaciones del hermano del médico de que ella estaba al tanto y no actuó.

El cirujano jubilado Joel Le Scouarnec , de 74 años, está siendo juzgado en la ciudad occidental de Vannes desde el lunes por uno de los casos de abuso sexual infantil más importantes del país.

Un total de 256 de las víctimas tenían menos de 15 años en ese momento, siendo la más joven de un año y la mayor de 70.

"No hay nada que me haga pensar eso. Nada, nada, nada... Nunca tuve dudas", declaró su ex mujer, Marie-France, ante el tribunal.

Marie-France, de 71 años, que se divorció de Le Scouarnec en 2023, acusó a su sobrina de "mentir" sobre la violencia sexual cometida por el excirujano y negó saber sobre tendencias pedófilas.

Horas antes, el hermano menor del médico había declarado ante el tribunal que Marie-France "podría haber hecho que arrestaran a mi hermano".

El hermano, cuyo nombre AFP no revela para proteger su privacidad, admitió sentir un fuerte sentimiento de antipatía hacia la entonces esposa de su hermano y reconoció que no tenía "pruebas" para respaldar sus afirmaciones.

El hermano acusó a Marie-France de "amar a su marido por su dinero" y de tener relaciones sexuales con otros hombres mientras estaba casada.

También dijo que su hermano debería ser condenado a cadena perpetua. "Sería bueno para la sociedad", añadió.

Hermano del cirujano jubilado Joel Le Scouarnec declaró en el juicio - AFP

El excirujano ya está en la cárcel, tras ser declarado culpable en 2020 de abusar de cuatro niños, incluidas dos de sus sobrinas.

Anteriormente había cumplido una sentencia de prisión suspendida en 2005 por poseer imágenes sexualmente abusivas de niños. A pesar de ese veredicto y de las preocupaciones de sus colegas, el cirujano ejerció su profesión durante décadas hasta su jubilación.

En el último juicio, Le Scouarnec enfrenta acusaciones de haber agredido o violado a 299 pacientes en una docena de hospitales entre 1989 y 2014, en muchos casos mientras se despertaban de la anestesia o durante controles postoperatorios.

Si es declarado culpable, Le Scouarnec se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión.

Sembrando dudas

Cinco años menor que él, el hermano afirmó haber cortado todos los vínculos con Le Scouarnec desde que fue arrestado en 2017. Le Scouarnec le pidió perdón a su hermano.

"Cometí el peor de los crímenes, sé que es imperdonable y sé que ustedes nunca me perdonarán", afirmó. "Pero en nombre de nuestra memoria, os pido perdón", añadió.

Marie-France, vestida con ropa oscura, dijo ante el tribunal que tenía una relación "excelente" con su exmarido, al tiempo que puso en duda la palabra de una de sus sobrinas que lo acusó de violación.

"Hasta que fue adulta, siempre estuvo colgada del cuello de mi marido", dijo, calificándola de "niña tortuosa".

Le Scouarnec está cumpliendo una sentencia de 15 años por la condena de 2020. Otros casos de agresión sexual, entre ellos el de otra sobrina, no han sido juzgados porque el plazo de prescripción ha expirado.

Marie-France, quien afirma haber sido violada dos veces, incluida una cuando era niña por su tío materno, dijo que guardó silencio en ese momento para proteger a su madre.

Le Scouarnec documentó meticulosamente sus crímenes, anotando los nombres, edades y direcciones de sus víctimas y la naturaleza del abuso.

En sus notas, el médico se describe a sí mismo como un "gran pervertido" y un "pedófilo".

"Y estoy muy feliz por ello", escribió.

Tabúes

Según el derecho francés, la violación es "todo acto de penetración sexual, de cualquier naturaleza, o todo acto bucogenital cometido sobre otra persona o sobre la persona del autor mediante violencia, coacción, amenaza o sorpresa".

El caso ha causado indignación en un país todavía traumatizado por las revelaciones del recientejuicio a Dominique Pelicot, quien fue condenado por reclutar a docenas de desconocidos para violar a su esposa, que estaba fuertemente sedada.

Las víctimas y los defensores de los derechos del niño dicen que el caso de Le Scouarnec pone de relieve las deficiencias sistémicas que le permitieron cometer repetidamente delitos sexuales.

El martes, dos hijos del excirujano, de 37 y 42 años, contaron al tribunal la devastación que el caso de su padre había causado en la familia.

El hijo de 42 años de Le Scouarnec dijo que la perversión de su padre "explotó como una bomba atómica" en la familia.

Le dijo al tribunal que él mismo había sido violado y abusado sexualmente por su abuelo, el padre de Le Scouarnec, desde que tenía cinco a diez años.

Marie Grimaud, abogada que representa a 39 víctimas, dijo que los hijos de Le Scouarnec crecieron en una familia donde muchas cosas no se discutían.