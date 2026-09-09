En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARCO RUBIO
DIOSDADO CABELLO
RACIONAMIENTO AGUA MEDELLÍN
RECONSTRUCCIÓN TRAS TERREMOTO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Exingeniero de Anthropic y OpenAI advierte que la IA "podría matarnos a todos" antes de 2030

Exingeniero de Anthropic y OpenAI advierte que la IA "podría matarnos a todos" antes de 2030

Jacob Coxon, ingeniero de software que trabajó en OpenAI y recientemente renunció a Anthropic, afirmó que "no hay otra actividad humana que suponga este nivel de amenaza".

Por: EFE
Actualizado: 9 de sept, 2026
Comparta en:
La IA "podría matarnos a todos" antes de 2030: advierte exingeniero de Anthropic y OpenAI
La IA "podría matarnos a todos" antes de 2030: advierte exingeniero de Anthropic y OpenAI
Getty Images - X: @hilbertspaess

Un ingeniero británico de Anthropic, que también ha trabajado en los pasados tres años para OpenAI -la creadora del popular ChatGPT- ha presentado su dimisión en las últimas horas porque dice que ambas compañías "no están actuando con responsabilidad" y están "jugando con nuestras vidas".

Inteligencia artificial "podrá matarnos a todos al final de esta década": Jacob Coxon

Jacob Coxon, ingeniero de software al que los medios identifican como uno de los desarrolladores de GPT-4o y GPT-4.5, aunque sin responsabilidades ejecutivas, aseguró en un hilo de su cuenta de X que las personas que están tras el desarrollo exponencial de la inteligencia artificial "creen que podrá matarnos a todos al final de esta década", porque "no hay otra actividad humana que suponga este nivel de amenaza". Para el ingeniero, de 27 años, se está subestimando el poder de la tecnología, pero los proyectos de IA "serán pronto sistemas sobrehumanos que podrán haquear cualquier cosa, revolucionar todos los ámbitos y ganar verdadero poder y recursos".

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

En su opinión, hay una conciencia de esta realidad tanto en OpenAI como en Anthropic, pero ve una diferencia: los primeros "tal vez no han internalizado en profundidad los retos civilizacionales", mientras que los segundos los comprenden bien pero "están atrapados en la carrera por llegar primero", aun cuando en el caso más optimista se trate de llegar primero "para actuar con responsabilidad".

Últimas Noticias

Video | Menor de 5 años quedó atrapado en balcón de un sexto piso: así fue el rescate
MUNDO

Video | Menor de 5 años quedó atrapado en balcón de un sexto piso: así fue el rescate

Mapa publicado por Donald Trump
MUNDO

Países rechazan mapa de Trump que cubre México, Canadá, Groenlandia e Islandia con bandera de EE.UU.

Coxon no ve otra salida que la coordinación entre los distintos proyectos de IA y de las empresas involucradas en ellos, pero siente que no se está produciendo y aboga entonces por "acciones costosas, como una prohibición temporal de mejorar las capacidades del modelo ('model capabilities'), y pide a los investigadores de la IA que reflexionen profundamente sobre la cuestión. "¿Queréis potenciar un 'aprendizaje por refuerzo' (RL en la jerga técnica) superinteligente sin un entendimiento riguroso de su mente? -pregunta a sus colegas en la IA- ¿Vais a bajar la cabeza porque 'total, ya está ocurriendo', o aprovechar este momento para abogar por condiciones diferentes?", concluye Coxon en un hilo que ha tenido ya una enorme repercusión mediática.

EFE
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Inteligencia Artificial

Publicidad

Publicidad

Publicidad