Hombre se salvó de atentados del 11 de septiembre por un cambio de turno: quien lo reemplazó murió

La mañana del 11 de septiembre de 2001 comenzó como cualquier otra para miles de personas en Nueva York. Oficinas, restaurantes y comercios del World Trade Center iniciaban una nueva jornada sin imaginar que en cuestión de minutos Estados Unidos viviría el peor ataque terrorista de su historia. Entre quienes debían acudir a trabajar ese día estaba Sekou Siby, empleado del restaurante Windows on the World, ubicado en el piso 107 de la Torre Norte. Sin embargo, una decisión tomada días antes cambió por completo su destino. Según contó el propio Siby en una historia publicada por CNN, un intercambio de turno laboral terminó salvándole la vida.



Hombre sobrevivió a atentados del 11S por un cambio de turno

Siby era uno de los cocineros del exclusivo restaurante que funcionaba en la parte más alta del World Trade Center. El lugar era conocido por sus vistas panorámicas de Manhattan y recibía a turistas y ejecutivos de diferentes partes del mundo. Como muchos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos buscando oportunidades, había construido una nueva vida a través de su trabajo en la industria gastronómica.

De acuerdo con CNN, días antes de los atentados el cocinero decidió intercambiar una jornada laboral con un compañero llamado Moisés Rivas. La modificación parecía algo rutinario dentro de la dinámica de trabajo del restaurante y en ningún momento imaginó que esa decisión tendría consecuencias trascendentales.

La mañana del 11 de septiembre no estaba camino al trabajo ni preparando los primeros servicios en la cocina. Permanecía en su vivienda junto a su esposa embarazada cuando recibió una llamada que lo obligó a encender el televisor. Al hacerlo observó imágenes que rápidamente se convertirían en uno de los símbolos más impactantes del siglo XXI: la Torre Norte envuelta en humo tras el impacto de un avión comercial secuestrado. Según relató a CNN, su reacción inmediata fue intentar comunicarse con sus compañeros en el restaurante para saber qué estaba sucediendo.



Sekou Siby swapped shifts because he wanted the day off. The man who covered for him, Isidro Ottenwalder, was inside the World Trade Center during the September 11 attacks.



It’s terrifying how one small choice can change fate. pic.twitter.com/E36R46ZOg2 — ☆ ★ (@useryankari) March 8, 2026

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El momento en que la Torre Norte del World Trade Center colapsó

Las llamadas no tuvieron respuesta. Mientras millones de personas seguían los acontecimientos en directo, Siby buscaba desesperadamente alguna información sobre quienes estaban trabajando en el edificio. CNN señaló que el sobreviviente recordó haber marcado varias veces al restaurante, pero nunca logró establecer contacto. Cuando la Torre Norte colapsó, también desaparecieron las pocas esperanzas que tenía de escuchar nuevamente la voz de sus compañeros.

Entre las víctimas se encontraba precisamente Moisés Rivas, el hombre que había ocupado el turno que originalmente correspondía a Siby. CNN informó que Rivas era un joven ecuatoriano, padre de dos hijos, apasionado por la música y con el sueño de seguir creciendo profesionalmente en la cocina. Aquella mañana acudió a trabajar como lo había hecho en numerosas ocasiones y nunca regresó a casa.

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La tragedia golpeó con fuerza al personal de Windows on the World. Según CNN, 79 trabajadores vinculados al restaurante murieron en los atentados. El establecimiento estaba ubicado por encima de la zona donde impactó el avión contra la Torre Norte, una circunstancia que prácticamente eliminó las posibilidades de evacuación para quienes se encontraban en esos niveles.

Para Siby, sobrevivir no significó el final de la historia. Los años posteriores estuvieron marcados por el duelo y por una sensación que muchos expertos conocen como culpa del superviviente. El cocinero tuvo que aprender a convivir con la idea de que una simple modificación en su agenda laboral había sido la diferencia entre la vida y la muerte. En declaraciones recogidas por CNN, reconoció que durante mucho tiempo reflexionó sobre el hecho de que podía haber sido él quien estuviera en la torre aquella mañana.

Antes de incorporarse al restaurante, Siby había llegado a Estados Unidos procedente de Costa de Marfil. CNN relató que inicialmente trabajó en otros oficios mientras aprendía inglés y buscaba oportunidades de crecimiento. Su ingreso a Windows on the World representó un importante paso en su carrera profesional, donde comenzó como ayudante de cocina y posteriormente logró ascender gracias a su experiencia y dedicación.

Después de los atentados, tuvo que reconstruir su vida desde cero. Perdió su lugar de trabajo y afrontó una etapa de incertidumbre económica mientras se preparaba para el nacimiento de su hija, que llegaría al mundo pocas semanas después de la tragedia. Con el paso del tiempo encontró nuevos caminos laborales y también se involucró en iniciativas de apoyo a trabajadores inmigrantes y familias afectadas por situaciones difíciles. Según CNN, más adelante ocupó cargos de liderazgo en organizaciones vinculadas al sector gastronómico y desarrolló una carrera enfocada en el fortalecimiento de comunidades y organizaciones sin ánimo de lucro.

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La memoria de Moisés Rivas nunca desapareció. CNN relató que años después Siby visitó el Memorial del 11 de Septiembre y se detuvo frente al nombre de su antiguo compañero. Allí recordó el intercambio de turnos que alteró para siempre la historia de ambos. Uno acudió a trabajar aquella mañana y se convirtió en víctima de los atentados; el otro permaneció en casa y sobrevivió gracias a una decisión que parecía completamente intrascendente.

A más de dos décadas del ataque contra las Torres Gemelas, la historia de Sekou Siby continúa siendo una de las más impactantes asociadas al 11-S. Más allá de las cifras y de los acontecimientos que cambiaron el rumbo de la historia estadounidense, su testimonio, recuperado por CNN, recuerda que detrás de cada tragedia existen vidas marcadas por decisiones cotidianas, coincidencias inesperadas y destinos que pueden cambiar en cuestión de segundos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL