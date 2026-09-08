Países rechazan mapa de Trump que cubre México, Canadá, Groenlandia e Islandia con bandera de EE.UU.

La publicación que hizo Donald Trump de un mapa retocado que muestra a Estados Unidos, México, Canadá, Groenlandia, Islandia e islas del Caribe cubiertos por la bandera del primer país mencionado provocó rechazo entre autoridades de los otros Estados aludidos. Hay quienes han señalado que es “inapropiada” y otros han recalcado la independencia de sus naciones, con fuerte rechazo a la posibilidad de ser colonia o protectorado de otro. Además, esta insinuación coincide con la guerra comercial que se ha desatado entre Canadá y EE. UU.

Islandia convocó al embajador de Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump publicara en redes sociales la imagen manipulada, según confirmó la cancillería islandesa. La convocatoria vino por parte de la ministra de Relaciones Exteriores, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, “para notificarle con claridad que esa imagen era totalmente inapropiada” al representante de los Estados Unidos. Islandia, a pesar de ser uno de los miembros fundadores de la OTAN, no tiene ejército y su defensa depende de la Alianza Atlántica y un acuerdo bilateral que hizo con EE. UU. en 1952.

Groenlandia, por su parte, ha vivido tensiones con Estados Unidos después de que Trump afirmara e insinuara repetidamente que su país supuestamente necesitaba incorporar a la isla por “motivos de seguridad”. Ante tales aseveraciones, los groenlandeses reaccionaron negativamente y defendieron su autonomía como territorio que está bajo la soberanía danesa. De momento, no ha habido una respuesta directa ante tal insinuación que hizo el estadounidense, pero ha quedado bastante clara la oposición que se le hace a una posible anexión.



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sí respondió por su parte e indicó que su país es “libre, independiente y soberano” y sostuvo que “no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero”. La publicación y sus declaraciones coinciden con el mes en el que se conmemora la independencia de México.



Las autoridades principales en Canadá tampoco se han pronunciado, pero por un costado sigue el conflicto comercial entre ellos y Estados Unidos. Y es que este martes entraron en vigor los aranceles que Canadá puso sobre una serie de productos de Estados Unidos, como represalia por las tarifas impuestas por Washington a finales de agosto. De acuerdo con cifras de la DW, los aranceles del 15, 25 y 50 por ciento afectan a unos 20.000 millones de dólares en importaciones que salen de Estados Unidos en productos como el acero, productos lácteos, artículos electrónicos y pulpa de papel.

María Paula Rodríguez Rozo

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