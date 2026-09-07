Caso de Valentina Trespalacios llegará a las plataformas de streaming con película y documental

El feminicidio de la DJ colombiana Valentina Trespalacios conmocionó a Colombia y al mundo. El caso de la mujer bogotana cuyo cuerpo fue hallado sin vida dentro de una maleta a principios de 2023 abrió profundos debates en la sociedad sobre la violencia de género, el sistema de justicia y el impacto de la exposición pública de las víctimas. Los colombianos siguen recordando a la DJ con sentimiento y esperando que dejen de presentarse casos como el suyo.

Ahora la trascendencia de este caso ha llegado a ámbitos internacionales, con producciones que pretenden no solo narrar al mundo quién era Valentina Trespalacios, sino seguir contando su historia para que no se repita. Los anuncios fueron de Prime Video y HBO Max, plataformas que preparan producciones independientes para retratar y analizar las complejidades de este suceso desde distintas ópticas periodísticas y cinematográficas.



Prime Video prepara película sobre Valentina Trespalacios basada en investigación periodística

La plataforma Prime Video prepara un largometraje original titulado 'Valentina', el cual tiene proyectado su estreno para el año 2027. La dirección de esta ambiciosa película está a cargo de Liliana Bocanegra y cuya narrativa se construirá sobre la sólida base del libro de investigación periodística 'Valentina, muerte y vida', escrito por las comunicadoras Laura Hincapié y Maureén Maya Sierra.

Hincapié, periodista de Séptimo Día, expresó su satisfacción al ver que el trabajo investigativo encuentra nuevas formas de visibilidad en la pantalla chica: “Cuando empezamos a investigar la historia de Valentina nunca imaginamos hasta donde podría llegar. Hoy verla convertirse en una película original de Prime Video me llena de orgullo y emoción”.



La producción cuenta con la autorización y el apoyo de la familia de Valentina, lo que le permitirá revelar detalles inéditos y aspectos íntimos de la vida de la DJ antes del fatídico crimen. Para personificar a la víctima, la producción ha seleccionado a la destacada actriz María José 'Majo' Vargas, quien asumirá el rol protagónico de Valentina. El reparto de primer nivel que la acompaña incluye a figuras reconocidas como Alexandra Restrepo, Diana Hoyos, Jorge Iván Rico y Felipe Londoño.



HBO se decanta por un documental para narrar la historia de Valentina Trespalacios

De manera paralela, HBO Max ha anunciado su propio proyecto enfocado en una perspectiva de no ficción. Se trata de una serie documental o docuserie que recientemente finalizó su etapa de producción, según detallaron en un comunicado.



Creado y producido también por Zeppelin Studio, el proyecto se estructurará a través de un riguroso compendio de testimonios directos de personas vinculadas al caso, documentos del expediente judicial y material de archivo que contextualiza el minuto a minuto del crimen y la investigación. El enfoque del documental no solo reconstruirá la crónica del feminicidio y la condena de Poulos, sino que pretende abrir un debate y una reflexión profunda en torno a la violencia basada en género, la efectividad de la justicia colombiana y las consecuencias de la sobreexposición mediática y social que sufren las víctimas y sus familiares en este tipo de tragedias.



¿Quién era Valentina Trespalacios?

Para comprender la magnitud de los anuncios de ambas plataformas, es necesario recordar los hechos del 22 de enero de 2023, una fecha que marcó un doloroso precedente en el país. Valentina Trespalacios era una reconocida y joven DJ de Bogotá que buscaba abrirse camino en la escena musical, pero su prometedora carrera fue truncada de forma violenta cuando fue encontrada sin vida en el interior de una maleta en la capital colombiana.

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La investigación de las autoridades identificó como autor del crimen a John Nelson Poulos, un ciudadano estadounidense que era la pareja sentimental de la joven DJ. La justicia estableció que Poulos asfixió a Valentina y posteriormente ocultó su cuerpo dentro de una maleta para deshacerse de él. Tras el respectivo proceso legal, el estadounidense fue condenado a una pena de 42 años de prisión por el delito de feminicidio.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co