Video | Menor de 5 años quedó atrapado en balcón de un sexto piso: así fue el rescate

Un momento de extrema tensión quedó registrado en video en Shuozhou, provincia de Shanxi, al norte de China, luego de que un niño de 5 años quedara atrapado por la cabeza en las rejas de una ventana de un sexto piso, mientras su cuerpo permanecía suspendido en el aire.

El hecho ocurrió durante la mañana del 5 de septiembre, alrededor de las 10:00 a.m., en la comunidad residencial Beichen Huayuan, de acuerdo con la información difundida por medios locales y los videos publicados por usuarios en redes sociales.

Las imágenes muestran al menor atrapado en la estructura metálica, mientras varias personas permanecían en la parte inferior con una manta ante la posibilidad de que pudiera caer. La situación generó preocupación entre quienes presenciaron el momento.



Ante la emergencia, An Yilong, gerente de la propiedad del conjunto residencial, decidió intervenir. Después de intentar sin éxito abrir la puerta del apartamento donde se encontraba el menor, subió hasta el séptimo piso, donde había personas en la vivienda, y desde allí saltó hacia la estructura de protección del sexto piso para sujetar al niño.



Según relató An Yilong al medio Jimu News, el pequeño llevaba cerca de 10 minutos colgado cuando él se percató de lo que ocurría. El gerente explicó que la cabeza del niño estaba atrapada a la altura de las orejas y que existía un riesgo inminente de que pudiera caer.



Bombero llegó para ayudar en el rescate

La situación se volvió todavía más delicada porque el rescate tuvo que realizarse desde las ventanas y las rejas de protección del edificio. De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, después de que An Yilong lograra llegar hasta el menor y sostenerlo para aliviar la presión sobre su cabeza, un bombero también accedió a la estructura desde la parte superior.

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El rescatista y el gerente de la propiedad unieron esfuerzos para liberar al niño y ponerlo a salvo dentro de la ventana. Según el relato entregado por An Yilong, los bomberos llegaron menos de medio minuto después de que él se subiera a la estructura.

El gerente contó que, antes de arriesgarse a subir, revisó la firmeza de la reja. Señaló que observó que la estructura tenía más de diez tornillos de expansión y que incluso la pateó para comprobar su resistencia antes de trepar.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención de los usuarios en redes sociales fue que, inicialmente, ninguno de los dos hombres contaba con una cuerda de seguridad durante el rescate.

Ante las preguntas sobre este punto, An Yilong explicó que la situación era crítica y que el niño podía caer en cualquier momento, por lo que no hubo tiempo para colocarse equipo de protección personal.

Más tarde, cuando el bombero subió a la estructura, les alcanzaron una cuerda de seguridad, con la que ambos quedaron protegidos.



¿Qué pasó con el niño?

De acuerdo con la información publicada sobre el caso, el niño y los dos rescatistas se encuentran a salvo. El gerente explicó que el menor estaba solo en casa en el momento del incidente, debido a que su madre había salido a una reunión de padres de familia relacionada con su hijo mayor.

Después de la emergencia, la administración del conjunto residencial informó a la familia. Los padres regresaron de inmediato y el gerente les recordó la importancia de extremar las medidas de seguridad para proteger al menor.

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El usuario que difundió las imágenes señaló que decidió publicar el video como un llamado a los padres para reforzar la seguridad de los niños y evitar, en la medida de lo posible, dejarlos solos en casa.

El arriesgado rescate generó numerosos comentarios de usuarios que expresaron su preocupación por la falta inicial de elementos de seguridad y destacaron la actuación de los dos hombres.

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La respuesta desde el Escuadrón de Rescate de Incendios de la Ciudad de Shuozhou fue breve pero contundente: “Salvar vidas es nuestro deber”.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co