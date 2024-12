Experto en terrorismo sorprendido por perfil del sospechoso de ataque a mercado en Alemania

Nach 25 Jahren in diesem „Geschäft" denkst Du, nichts könnte Dich mehr überraschen. Aber ein 50jähriger, saudischer Ex-Muslim, der in Ostdeutschland lebt, die AfD liebt und Deutschland für seine Toleranz ggü Islamisten bestrafen will - das hatte ich wirklich nicht auf dem Zettel. https://t.co/bzUDuL4aKC