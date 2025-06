Extraña muerte de colombiano en lago de Estados Unidos: "La angustia llegó a su fin"

Un joven colombiano falleció en días pasados en Estados Unidos. Se trata de David Simanca Molina, de 22 años, que había desaparecido el pasado domingo 8 de junio. Simanca salió a disfrutar el día con sus amigos en el lago Douglas, un embalse ubicado en el estado de Tennessee. El colombiano saltó en un momento al agua y no regresó a la superficie, fue cuando sus amigos dieron aviso a las autoridades.

"El incidente ocurrió en el área de Muddy Creek del lago Douglas, cerca del Punto 7, en aproximadamente 80 pies de agua", dijo la Agencia de Recursos de Vida Silvestre de Tennessee (TWRA, por sus siglas en inglés). La entidad dijo que durante la búsqueda del colombiano varios equipos buscaron el área en barco, con sonar y otros equipos especializados. “Estamos haciendo todo lo posible para localizar al navegante desaparecido y ayudar a la familia a cerrar el capítulo”, declaró el capitán de TWRA, George Birdwell, al canal local WBIR-TV, afiliada a NBC.

Más adelante, Birdwell declaró que no había sido posible determinar el lugar exacto donde Simanca entró al agua. "Actualmente contamos con un área de búsqueda muy amplia. Agradecemos la paciencia y el apoyo del público durante esta operación”, comentó el funcionario.

El pasado martes, después de dos días de búsqueda, los equipos que trabajaban para encontrar al joven hallaron su cuerpo. "Hoy, 10 de junio, la angustia llegó a su fin. Estoy inmensamente agradecido a cada persona que contribuyó a ayudarme a encontrar un poco de paz", dijo la mamá del colombiano fallecido, Luz Martín. "Gracias a los rescatistas, a los policías, a los medios de comunicación, a mis amigos, a mi familia y a las muchas personas que, incluso sin conocerme, me ofrecieron su apoyo. Estoy especialmente agradecido a cada organización involucrada, por su dedicación y compromiso inquebrantable para encontrar a mi hijo", agregó la mujer.

El cuerpo de Simanca fue encontrado a 24 metros de profundidad en el área Muddy Creek del lago Douglas. Para encontrarlo utilizaron un sistema de sonar especializado, conocido como "pez de remolque". La TWRA indicó que empleó un vehículo submarino operado por control remoto para confirmar que se trataba del cuerpo del colombiano.



¿Qué dijo la madre del colombiano fallecido?

Luz Martín, madre de Simanca, dijo que vio a su hijo por última vez el domingo por la mañana. "Cuando se fue, me dijo: 'Me voy, mamá, te quiero', y me dio un beso como siempre". Ella y su familia han vivido en Knoxville, Tennessee, durante casi 10 años.

De acuerdo con la mujer, los compañeros de trabajo de su hijo lo invitaron a pasar un día en bote en el lago. "Me dijeron que dos personas se metieron al agua y solo una salió", comentó la mujer cuando le dijeron que su hijo estaba desaparecido. "Nadie se dio cuenta de que mi hijo estaba desaparecido, que no estaba por ningún lado".

La madre de Simanca pidió ayuda para repatriar su cuerpo de regreso a Colombia. "Hace nueve años, salí de Colombia hacia Estados Unidos con mi hijo y una maleta llena de sueños, esperanza y el deseo de una vida mejor. Mi mayor anhelo se hizo realidad: mi hijo terminó sus estudios, se destacó en sus clases de inglés y ya había comenzado a trabajar. Se convirtió en ciudadano estadounidense y estaba construyendo su futuro", comenzó explicando la mujer.

"Mi corazón está destrozado, y ahora lo único que deseo es llevar a mi hijo de regreso a su país, Colombia. Como madre, padre, hermano o hijo, sabes que perder a alguien que amas es como si arrancaran una parte de tu corazón, una herida que nunca sana del todo. Por eso hoy te pido ayuda. Por favor, ayúdame a cumplir su último deseo: descansar en paz en su tierra natal, rodeado del amor de su abuelita, sus hermanas, primos, amigos y todas las personas que lo quisieron, para que puedan darle su último adiós y honrar su memoria por última vez", concluyó Martín en un texto en su página de GoFundMe, donde a la fecha a recolectado más de 6.000 dólares de los 12.000 que necesita.

