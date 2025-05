Famosa perdió a su hijo de tres años en un accidente en la piscina

Brady y Emilie Kiser son una pareja de esposos que están viviendo una de las peores tragedias que unos padres pueden enfrentar: la pérdida de un hijo. La famosa influencer confirmó que su hijo mayor, de tres años, perdió la vida luego de pasar varios días en estado crítico tras tener un accidente casero. El hecho ocurrió el 12 de mayo y, pese a los intentos de los médicos por salvar la vida del menor, murió el día 18 del mismo mes.

Emilie Kiser tiene millones de seguidores en redes sociales, donde se había convertido en una gran influenciadora de estilo de vida y maternidad. A finales de 2024, la familia dio un gran anuncio a los internautas, señalando que estaban esperando a su segundo bebé, Theodor, el cual nació en marzo de 2025, convirtiendo al pequeño Trigg en el hijo mayor.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Según informes de las autoridades locales, el niño fue encontrado inconsciente en la piscina del patio trasero de la familia en Chandler, Arizona. Sin embargo, todavía se desconocen los detalles sobre lo que ocurrió con el niño y los motivos por los que terminó dentro del cuerpo de agua, la investigación sobre los hechos sigue en curso y, por respeto a la privacidad de los afectados, no se han divulgado más detalles. También se desconoce cuánto tiempo estuvo inconsciente el niño en la piscina.

En el momento en que fue hallado, Trigg todavía estaba con vida. Los servicios de emergencia le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar y, cuando estuvo estable, lo trasladaron al Chandler Regional Medical Center y, posteriormente, al Phoenix Children's Hospital, donde permaneció en estado crítico durante seis días.

En marzo de 2025 le dieron la bienvenida a su segundo hijo - Foto: @emiliekiser

A pesar de los esfuerzos médicos y la preocupación de toda la familia, el Departamento de Policía de Chandler confirmó el fallecimiento de Trigg el 18 de mayo y expresó sus condolencias a la familia. "Nuestros pensamientos y más profundas condolencias están con la familia del niño y sus seres queridos durante este momento inimaginable", escribieron.

Aunque en las noticias no se identificó nunca al niño, en las redes sociales empezaron a crecer los rumores sobre que, posiblemente, era el hijo de Emilie Kiser, debido a las ubicaciones de lo ocurrido. Además, llamaba mucho la atención a los millones de seguidores de Kiser que había desaparecido de sus perfiles, sin hacer una publicación por varios días, algo que no era común en ella.

Esta es la segunda tragedia de un hijo de una influencer que se conoce en estos días. Lindsay Dewey, otra famosa creadora de contenido conmovió al mundo al anunciar que su pequeño hijo de 2 años, Reed, había fallecido. El pequeño estaba jugando, según contó su mamá en un post de Instagram, con un tazón con ventosa y lo estaba pegando a un espejo. "Lo pegó en el espejo, y estaba halando de él ‘hacia adelante y hacia atrás’ para quitarlo (suponemos) y se tiró el espejo encima".

Las últimas publicaciones de Emilie Kiser

Precisamente, Emilie Kiser no publica nada en sus redes sociales desde el 12 de mayo, día en el que se halló al niño en la piscina. A pesar de que no ha publicado nada al respecto, sus seguidores le dejan muchos comentarios lamentando lo ocurrido con su hijo mayor, Trigg. "Eres una buena madre. Brady es un buen padre. ¡Nada puede cambiar eso!"; "Nunca he estado más desconsolado por alguien que nunca he conocido"; "Espero que tengamos noticias tuyas pronto. Te queremos"; "Estoy increíblemente apenado por tu pérdida. Tú y Brady son unos padres maravillosos", se lee en las diferentes reacciones.

Por su parte, las publicaciones fijadas en el perfil de la creadora de contenido son las del anuncio de su segundo hijo y el nacimiento del mismo. "El amor que siento por mis chicos es infinito", escribió Kiser en una de las galerías que hizo al respecto, emocionada por la familia que construyó junto a su esposo y agregó que "no podemos esperar para añadir otro ángel a nuestra familia. Seas lo que seas, ya te queremos mucho".

