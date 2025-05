Frases icónicas de Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay que falleció a los 89 años

José Alberto "Pepe" Mujica Cordano, presidente de Uruguay de 2010 a 2015, falleció este martes a los 89 años . El exmandatario estaba en cuidados paliativos después de sufrir un cáncer de esófago que llegó a fase terminal.

"Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo", informó el actual presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

"El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta", había dicho Mujica en meses pasados.

Mujica fue un exguerrillero que gobernó Uruguay con un discurso anticonsumista y se convirtió un referente de la izquierda política latinoamericana. Durante su presidencia se aprobaron diversas leyes progresistas , en las que se destacaron la legalización del aborto y el matrimonio igualitario. Después de su mandato, el uruguayo continuó siendo una figura relevante en el panorama política.

Por donar la mayor parte de su salario, conducir un viejo Volkswagen Escarabajo y vivir una vida sencilla, el mandatario era conocido como el "presidente más pobre del mundo". "Te toca, querido (Gustavo) Petro liderar por un año esta oportunidad que representa nuestra 'Comunidad' (...) consciente de que el problema de integración está presente en la deuda social", escribió Mujica en una carta para el presidente de Colombia, el primero progresista del país.



Frases de Pepe Mujica

Pepe Mujica escribió varios libros y dejó algunas frases icónicas, escritas y también dichas en sus discursos. Estas son algunas de las más destacadas:



"El hombre moderno anda siempre apurado, porque si la economía no crece es una tragedia". "Me comí 14 años en cana (…) La noche que me ponían un colchón me sentía confortable, aprendí que si no puedes ser feliz con pocas cosas no vas a ser feliz con muchas cosas. La soledad de la prisión me hizo valorar muchas cosas". "No defiendo las adicciones pero que las hay, las hay. Ninguna adicción es buena salvo el amor". "La política no es un pasatiempo, no es una profesión para vivir de ella, es una pasión con el sueño de intentar construir un futuro social mejor; a los que les gusta la plata, bien lejos de la política". "Prometemos una vida de derroche y despilfarro, que en el fondo constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza y contra la humanidad como futuro". "Ser libre es gastar la mayor cantidad de tiempo de nuestra vida en aquello que nos gusta hacer". "La economía sucia, el narcotráfico, la estafa, el fraude y la corrupción son plagas contemporáneas cobijadas por ese antivalor, ese que sostiene que somos más felices si nos enriquecemos sea como sea". "La política es la lucha por la felicidad de todos". "No soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivo con lo justo para que las cosas no me roben la libertad". "Hay cosas que adquieren valor cuando se pierden". "Nadie es más que nadie, las repúblicas se deforman y ellas se deben a las mayorías". "Nos tenemos que juntar por el susto, para hacer algo en el mundo que se nos viene". "El hombre es el único bicho que entierra sus muertos. Por qué será…". "Si aspiráramos en esta humanidad a consumir como un americano promedio, son imprescindibles tres planetas para poder vivir". "Nuestro mundo necesita menos organismos mundiales que sirvan a las cadenas hoteleras, y más humanidad y ciencia". "Desarrollo sin felicidad no sirve". "Una cosa es vivir porque se nació o vivir por una causa". "El poder no cambia a las personas, sólo revela quiénes verdaderamente son". "Yo quiero saber la verdad, pero en la justicia no creo un carajo". "Los políticos tenemos que vivir como vive la mayoría y no como vive la minoría".

