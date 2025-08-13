Martha Grajales, activista colombo-venezolana detenida por el régimen chavista, fue liberada

La activista de derechos humanos colombo-venezolana, Martha Grajales, a quien la justicia de Venezuela procesa por "incitación al odio" y "conspiración", fue excarcelada el martes 12 de agosto, confirmó su esposo Antonio González.

Grajales, que dirige la ONG SurGentes, fue arrestada el 8 de agosto poco después de una manifestación en favor de detenidos poselectorales frente a la oficina de las Naciones Unidas en Caracas. El Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, había exigido el lunes su "liberación inmediata".

Turk había pedido además que la familia y el abogado de Grajales fueran informados sobre "su suerte y paradero", e insistió en la necesidad de que sus derechos humanos sean respetados.



¿De qué acusan a Martha Grajales?

La Fiscalía de Venezuela informó que fue detenida "tras haberse solicitado orden de aprehensión en su contra por acciones en contra de las instituciones venezolanas y la paz de la República".

"Se le ha dictado privativa de libertad por el tribunal de la causa por los delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación", indicó el Ministerio Público venezolano en un mensaje en su cuenta de Instagram.

SurGentes había denunciado que una protesta convocada el martes 5 de agosto frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue dispersada por "un grupo parapolicial de unas 70 personas", como se conoce a colectivos afines al gobierno.

Tras su captura, se desconocía cuál era su paradero. Sin embargo, horas antes de su liberación, su esposo dijo que "el lugar en donde estuvo retenida desde el día viernes (cuando fue arrestada) hasta hoy es la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana en (la zona de) Maripérez, lugar al que fuimos cuatro veces: el mismo día de la detención, el sábado y el domingo en dos ocasiones, y Martha Lía nos fue negada".

Pero en la noche del martes recuperó la libertad con "una medida sustitutiva", informó González, también miembro de SurGentes, en un video divulgado en la red social X. No obstante, expresó que sigue en marcha un proceso judicial "que es todas luces arbitrario".

Posterior a la reelección del presidente Nicolás Maduro, denunciada como fraudulenta por la oposición, estallaron manifestaciones que dejaron 28 muertos, unos 200 heridos y más de 2.400 detenidos, de los cuales unos 2.000 han sido excarcelados a la fecha, según cifras oficiales.

Grajales ha acompañado varias protestas del Comité de Madres en Defensa de la Verdad conformado por familiares de detenidos poselectorales, procesados en su mayoría por "incitación al odio" y "terrorismo", delitos que pueden acarrear penas de entre 10 y 30 años, la máxima en Venezuela.

Nicolás Maduro, por su parte, aseguró que varias oenegés involucradas en la defensa de detenidos poselectorales son financiadas por la CIA y el Departamento de Estado. (Lea también: Marco Rubio afirma que a Maduro y su régimen “tenemos que enfrentarlos con algo más que recompensas”)

"Piden crear un falso comité de madres por la libertad de presos políticos y cuando tú ves la lista son todos los que mataron gente en el país, son los que hirieron gente inocente", dijo Maduro. "¿Son presos políticos los que atacan con violencia y matan? Son terroristas", zanjó.

