Fuego y mentiras: bebé dada por muerta fue secuestrada y criada por su propia prima

Hay historias que parecen sacadas de una película, pero aunque puedan sonar poco realistas suceden. Así le pasó a Delimar Vera, que con tan solo 10 días de nacida fue dada por muerta, luego de un incendio que se presentó en su casa. Al no encontrarla las autoridades concluyeron que la menor había fallecido; sin embargo, la verdad se encontraba más cerca de lo que pensaban.

Delimar fue dada por muerta en la noche del 15 de diciembre de 1997. "Completamente consumida por el fuego", de acuerdo con el informe del médico forense. Lo que sus padres y las autoridades no sabían es que su hija no había muerto, sino que había sido secuestrada por una mujer cercana a la familia.



Un secuestro camuflado entre llamas

De acuerdo con la BBC, todo comenzó cuando Carolyn, pariente de la pareja puertorriqueña Luz Cuevas y Pedro Vera, visitó el hogar en la tarde del incendio. Se mostró interesada en ofrecer un empleo al padre de familia, que estaba desempleado en ese momento.

Aunque Pedro no se encontraba en la casa, la madre de familia se comunicó con él, quien inmediatamente regresó para luego irse con Carolyn a la casa de unos conocidos. Después de encontrarse en el otro lugar, la mujer le expresó que debía regresar. "¡Ay, Dios mío! Olvidé mi cartera en tu casa. Quédate aquí que ya regreso", le mencionó a Vera.

Durante su breve visita, Carolyn pidió usar el baño del segundo piso, justo donde dormía la pequeña . Minutos después, Luz Cuevas, madre de Delimar, subió a revisar a su hija y notó algo extraño. La bebé no estaba en la cama habitual sino en la cuna, junto a una ventana. "¿Por qué la moviste?", preguntó la mamá, a lo que ella le contestó: "No quería que se cayera, no quería que se lastimara"; posteriormente se despidieron y la prima del su esposo se fue.

En cuestión de segundos, Luz escuchó un estruendo en el dormitorio, el cual ya estaba en llamas y extrañamente con la ventana abierta en una noche de invierno. Desesperada intentó buscar a su hija, pero las llamas y el humo la obligaron a salir. "Tengo que salir de esta habitación porque, si paso más tiempo aquí, me voy a morir. Pero mi hija no está aquí", pensó.

Los bomberos llegaron al lugar y apagaron el incendio. Tras una revisión rápida informaron que la bebé había fallecido. Habrían presentado un pedazo de colchón quemado como los restos de la menor.

Tras ser informado de la situación el padre de Delimar llegó preocupado. "Dios mío, ¿dónde está mi bebé?", preguntó. Su prima, quien todavía se encontraba en el lugar, intentó consolarlos.

El caso fue cerrado como un accidente doméstico provocado por un cableado defectuoso. Nadie sospechó que la bebé había sido raptada y criada a tan solo 20 kilómetros de distancia por quien fingía haberla tenido de forma natural.

Años de engaño



Los meses anteriores al incidente, Carolyn les había informado a sus familiares y amigos sobre su cuarto hijo. Cuando el tiempo pasó, registró a la niña con el nombre de Aaliyah y afirmó haberla tenido en casa, asistida por una amiga. Durante años vivieron sin levantar sospechas. Pero en 2004, durante una fiesta familiar, la historia cambió para siempre.

A pesar de que en el transcurso del tiempo la pareja se separó, Luz asistió a una fiesta de cumpleaños invitada por la familia Vera. Allí vio a una niña con unos hoyuelos muy familiares. “¡Tatita, esa es mi hija!”, exclamó a su hermana. Convencida de que era Delimar, Luz consiguió un mechón de su cabello para hacer una prueba de ADN. Aunque las autoridades se mostraban incrédulas sobre su versión, una prueba genética terminó confirmando lo que parecía imposible: Aaliyah era Delimar.

Carolyn fue arrestada, se declaró culpable del secuestro y fue enviada a prisión. Sin embargo, la historia no terminó con la verdad revelada. Para Delimar, el reencuentro con su madre biológica fue confuso y doloroso.

“Pensé que podía tener lo mejor de ambos mundos. Realmente sentí que tenía dos mamás”, recuerda. Con el tiempo, visitó a Carolyn en la cárcel para buscar respuestas. “¿Por qué tuviste que secuestrarme?... ¿Por qué me pusiste en esta situación en la que estoy tan confundida?”, le preguntó. Pero no recibió respuesta.

Delimar creció preguntándose cómo fue posible que Carolyn, vista en la acera tras el incendio, lograra llevarse a la bebé. Asegura que tuvo un cómplice. “Quién me tomó de mi cuna y me sacó por la ventana se fue con el viento en la noche. Desafortunadamente, no sabemos quién es esa persona”, expresó.

Hoy, la historia de Delimar Vera ha sido contada en un documental titulado 'Back From the Dead: Who Kidnapped Me?' (Regreso de la muerte: ¿quién me secuestró?), donde se reconstruyen los detalles del crimen que cambió su vida y la de dos familias para siempre.