Gisele Pelicot sobre condena a su expareja: "Respeto al tribunal y la decisión de su veredicto"

Gisele Pelicot, la mujer francesa sometida durante años a violaciones mientras estaba inconsciente por desconocidos que su exesposo reclutó , dijo este jueves, 19 de diciembre de 2024, que respetaba el veredicto del tribunal en el caso después de que algunos expresaron objeciones de que las sentencias eran demasiado indulgentes.

"Respeto al tribunal y la decisión de su veredicto", dijo Gisele Pelicot a los periodistas en sus primeros comentarios después de que se emitió la sentencia, añadiendo que "nunca se arrepintió" de abrir el juicio al público y que ahora estaba pensando en las "víctimas no reconocidas cuyas historias a menudo permanecen en las sombras".

Mencionó que creía en un futuro en el que "todos, mujeres y hombres, puedan vivir en armonía".

La condena a Dominique Pelicot es la pena máxima

El exesposo de Gisele Pelicot fue condenado este jueves a 20 años de cárcel por drogarla y violarla en masa por desconocidos reclutados por Internet, en un caso que conmocionó a Francia y resonó en todo el mundo.

Además, el tribunal condenó a los 50 coacusados, pero no hubo sentencias absolutorias. Las sentencias de los otros se anunciaron durante la mañana del jueves. Muchos acusados ​​llegaron a la audiencia con sus maletas preparadas para ir a prisión.

Después de más de tres meses de audiencias consideradas históricas, aquí está la declaración completa de Gisele Pelicot:

"Me emociono mucho al hablarles hoy. Este proceso ha sido muy difícil y, en este momento, pienso, en primer lugar, en mis tres hijos: David, Caroline y Florian. Pienso también en mis nietos, porque son el futuro. Por ellos también he luchado, así como por mis nueras, Aurore y Céline. Pienso también en todas las demás familias afectadas por esta tragedia. Y, por último, pienso en las víctimas no reconocidas, cuyas historias a menudo quedan en la sombra. Quiero que sepan que compartimos la misma lucha".

"Quisiera expresar mi profundo agradecimiento a todas las personas que me han apoyado durante este calvario. Sus mensajes me han conmovido profundamente y me han dado la fuerza para volver cada día a afrontar estas largas audiencias cotidianas. También quisiera agradecer a la Association d'aide aux victimes (Asociación de Ayuda a las Víctimas), cuyo apoyo constante ha sido inestimable".

"A todos los periodistas que han seguido este caso desde el principio, quisiera expresar mi agradecimiento por la forma creíble, respetuosa y digna en que han informado sobre estas audiencias diariamente. Finalmente a mis abogados, ellos saben el agradecimiento y el alto aprecio que tengo por ellos, habiéndome acompañado en cada paso de este doloroso proceso".

"Cuando abrí las puertas de este proceso que comenzó el 2 de septiembre, quise que toda la sociedad fuera testigo de los debates que aquí se desarrollaban. Nunca me he arrepentido de esa decisión. Ahora tengo confianza en nuestra capacidad para encontrar un futuro mejor donde todos, tanto mujeres como hombres, podamos vivir en armonía, con respeto y comprensión mutua”.

