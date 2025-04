Guardia Suiza Pontificia, el ejército que ha estado al servicio de los papas desde hace cinco siglos

El canal alemán DW presentó recientemente un documental llamado ‘El Misterioso ejército del Papa’, en el que explica qué es la Guardia Suiza Pontificia y cómo ha sido su servicio en la Plaza de San Pedro, en el centro de la Ciudad del Vaticano.

El ejército activo más antiguo del mundo ha estado al servicio de los papas desde hace cinco siglos. Actualmente, esta guardia está compuesta por 135 jóvenes que han sido entrenados para dar sus vidas por el sumo pontífice.

“Juro servir fielmente, lealmente y honradamente al Pontífice reinante y a sus legítimos sucesores y dedicarme a ellos con todas mis fuerzas, sacrificando si es necesario mi vida para defenderlos”, advierte el juramento que hacen los soldados y que recuerda la Agencia EFE.

“Si alguien ataca al Papa con un cuchillo no me enorgullecería matar a esa persona, pero creo que sería necesario por el bien de la iglesia”, manifestó para el documental de DW uno de los miembros de la Guardia Suiza Pontificia.

La Guardia está a las órdenes del papa desde 1506, cuando Julio II recurrió a estos soldados suizos, que ya custodiaban otras cortes europeas, para hacerse con un ejército personal.

Cada 6 de mayo es la fecha más importante del cuerpo. Aquel día de 1527 las tropas alemanas y españoles de Carlos V saquearon la Ciudad Eterna y asediaron a Clemente VII, que apoyaba a Francia en el delicado equilibrio de poder en Europa.

El pontífice fue protegido por 189 suizos, de los que solo sobrevivieron 42, y gracias a ellos pudo refugiarse en la fortaleza de Sant’Angelo recorriendo un pasillo secreto sobre un muro.

Requisitos y misión de un guardia moderno

Los estragos del 'Saqueo de Roma' aún pueden apreciarse en los agujeros de bala del muro o en un grafiti que un lasquenete alemán dejó en la casa de un banquero: "¿Por qué no puedo reír? Hemos hecho correr al Papa", puede leerse.

Pero otra reminiscencia de aquel convulso tiempo es la permanencia de aquellos comprometidos soldados helvéticos en el Vaticano.

En la actualidad, tienen la misión de proteger al Papa, acompañarlo en sus viajes, controlar las entradas al Estado pontificio y cuidar de los cardenales en periodo de sede vacante.

Se trata de un trabajo cuyo sueldo es pagado por la Santa Sede y al que numerosos muchachos suizos se apuntan como "una aventura".

Los requisitos pasan por ser varón, suizo, católico practicante, soltero, una edad entre los 19 y los 30 años, al menos 174 centímetros de altura, buena salud y una "reputación impecable".



El servicio dura 26 meses, de los que dos son formación. Después, según las estadísticas, tres de cada cuatro se integran en la policía o el ejército suizo y el resto vuelve a sus trabajos o estudios. Y, como curiosidad, cada año sale un cura, puede que inspirado por tantas noches de guardia en la Sede de Pedro.

"No somos monjes"

Sin embargo, no están sujetos a las estrecheces de la santidad. “No somos un monasterio, tenemos una vida. Solo somos militares que están aquí para defender al Santo Padre”, remarca Eliah Cinotti, responsable de la comunicación de la Guardia Suiza Pontificia desde octubre de 2019.

De hecho, los soldados, tras sus turnos, pueden salir por Roma, viajar, hacer amistades o incluso enamorarse, aunque eso sí, el matrimonio solo se permite después de cinco años de servicio y hasta reciben un apartamento.

“No hacemos votos de castidad, tenemos derecho a hacer una familia o una novia afuera”, manifiestan dos de los integrantes del ejército. Uno de ellos se llama Marck, quien tiene novia y ha estado en El Vaticano durante 2 años; además, firmó una extensión por un año más.

“Tengo una novia en Suiza. Ya éramos novios antes de venirme a la Guardia. Cuando le di la noticia, al principio no celebró, está claro, pero si no lo hacía me arrepentiría durante toda mi vida. Ella sabía que estaría afuera durante 2 años, pero cuando le dije después que sería por más tiempo, digamos que no fue fácil convencerla, pero si esto funciona significa que podría funcionar por siempre”, dijo Marck.

Danilo, otro de los guardias, tiene 24 años y se puso la armadura el 6 de mayo de 2023. Antes de llegar a Roma trabajaba en la logística, "en un almacén", resume.

“Pensé ‘si no lo hago ahora no lo haré jamás’. Aquí estaba el hijo de un colega de mi padre y por él, y después de venir a ver el trabajo de los guardias, decidí emprender mi aventura”, explicó bajo un yelmo que no oculta su cara de niño.

Danilo reconoce que la vida castrense ya le atraía y reconoce el “buen clima” dentro del bastión de la Guardia Suiza, repleto de banderas de cantones. “Somos una familia”, asegura.

La anécdota de Danilo con el Papa Francisco

Danilo contó una gran anécdota que tuvo con el Papa Francisco , quien tras una larga noche de guardia le preguntó irónicamente cómo había dormido.

Tras un poco más de dos años de servicio, los jóvenes tendrán que decidir entre regresar a Suiza y volver a ser ciudadanos de su país común y corriente o mantenerse en la Guardia Suiza Pontificia que protege al Papa.

La Guardia Suiza pospone su tradicional juramento por la muerte del Papa

La Guardia Suiza, el cuerpo militar que protege a los pontífices desde hace siglos, ha pospuesto el tradicional juramento de sus nuevos miembros en señal de luto por el fallecimiento del Papa Francisco.

El juramento debía celebrarse como cada año el 6 de mayo, cuando se conmemora el 'Saqueo de Roma' de 1527, pero se ha pospuesto a una fecha aún por establecer, previsiblemente el próximo otoño.

"En estos días de dolor y recogimiento, tras la defunción de nuestro amado Santo Padre Papa Francisco, la Guardia Suiza está plenamente concentrada en su propia misión y se une en oración por su eterno reposo", se lee en un comunicado del cuerpo.

Francisco falleció en la mañana del pasado lunes 21 de abril tras más de dos meses sufriendo graves problemas respiratorios que le obligaron a permanecer hospitalizado durante 38 días, hasta el 23 de marzo.

La Guardia Suiza estará presente en todas las ceremonias de este periodo de 'sede vacante', como el funeral, y velando siempre por la seguridad de los cardenales que llegarán a Roma para elegir a un sucesor en un futuro cónclave.

