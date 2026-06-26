Habilitan plataforma de búsqueda de mascotas perdidas en Venezuela: así funciona

La emergencia en Venezuela tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 deja hasta el momento 589 fallecidos y más de 2.980 heridos, según el último balance anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. En medio de las labores de rescate también han sido protagonistas los animales que logran salir con vida de los escombros.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El mundo se ha solidarizado con el país vecino, enviando equipos de rescate e implementos para ayudar en la búsqueda de sobrevivientes en medio de los escombros de edificios que colapsaron ante los movimientos telúricos. De la misma forma, se han creado causas para proteger a las mascotas que también quedaron atrapadas o que están desaparecidas.



¿Cómo ayudar a las mascotas afectadas por terremotos en Venezuela?

Tras los terremotos, han sido muchos los ciudadanos que reportan que, en medio de la emergencia, sus mascotas quedaron atrapadas en los escombros o se perdieron. Es por eso que se ha habilitado una plataforma de búsqueda de mascotas como perros y gatos para ayudar a los dueños que desean reencontrarse con sus animales de compañía.

A través de sus pantallas y páginas sociales, el Noticiero de Venevisión ha informado sobre la plataforma que habilitaron para que dueños de mascotas puedan alertar sobre la desaparición de sus animales a los equipos de rescate y poder de esta manera ayudar a un reencuentro de las mascotas rescatadas con sus humanos.



Para informar sobre su mascota perdida, las personas deberán ingresar a www.migenteve.com y detallar el lugar en el que creen que se encuentra su animal, sumado a imágenes del animal para ayudar a su reconocimiento. Este es el paso a paso para registrar a su mascota en la plataforma:



Ingresar a la opción 'Perdí a mi mascota' en la página. Cargar fotos de su mascota. Indique zona, rasgos y datos de contacto. Actualicé la información de su mascota si la recupera.

En la página también están habilitadas las opciones 'Encontré una mascota' y 'Necesito atención'. La primera sirve para aquellos venezolanos que, en medio de las labores de rescate, han encontrado animales, pero se desconoce el paradero de sus dueños. Deberán seguir los mismos pasos para cargar la información del animal rescatado y se solicita a los dueños avisar en la misma plataforma si ya se reunió con su animal.



Hasta el momento, la plataforma lleva un conteo de 53 mascotas registradas como perdidas y otras 4 como encontradas. De la misma forma, siete personas han informado haberse reencontrado con su peludito.



Otras maneras de ayudar a mascotas en Venezuela

Organizaciones y fundaciones en Colombia y Venezuela también se han organizado con lugares de acopio para reunir alimentos, elementos de cuidado y atención veterinaria para los animales rescatados en medio de la emergencia en Venezuela.

Publicidad

Peluditos de Venezuela habilitó una campaña de donaciones para financiar sus operaciones de rescate en diferentes puntos del país afectados, cubrieron gastos de traslado, atención veterinaria y cuidado. Los aportes económicos pueden ser enviados por los interesados mediante plataformas digitales y cuentas bancarias venezolanas que están disponibles en su perfil de redes sociales. Otras organizaciones como Rescate Garra & Pata y Planeta Animal Rescue también han habilitado sus cuentas para recibir donaciones y llevar a cabo rescates de animales.

Para quienes prefieren ayudar con alimentos y elementos de cuidado, en Colombia la empresa Laika anunció una iniciativa para enviar ayuda a Venezuela. La compañía donará una tonelada de alimento e implementos y añadieron que igualarán cada contribución que hagan los ciudadanos, la meta es enviar seis toneladas de ayuda.

Publicidad

Quienes deseen aportar, podrán hacerlo hasta el próximo martes 30 de junio, dirigiéndose a los diferentes puntos de recolección habilitados en tiendas Laika, en los cuales se recibirá concentrado, alimento húmedo, snacks y medicamentos. También es posible donar alimentos no perecederos, agua, productos de aseo y ropa para las familias de las mascotas.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co