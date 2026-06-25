Video | Perrito fue rescatado de los escombros en Venezuela tras terremotos

El mundo una vez más pone su mirada solidaria en Venezuela, luego de que el país sufriera dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en horas de la tarde del miércoles 24 de junio. Aunque las comunicaciones con los habitantes del país se han dificultado desde que ocurrieron los sismos por la caída de las redes de telecomunicaciones, las redes sociales se han convertido en el espacio donde se comparten las noticias.



A través de plataformas digitales, habitantes y autoridades que trabajan en el rescate de heridos comparten videos que han conmovido al mundo digital. Recientemente, se mostró un momento muy especial en el que quedó demostrado que los organismos de rescate se preocupan por todas las víctimas afectadas, incluidos los animales.



Rescate de perrito en Venezuela

Las redes sociales han sido testigos del trabajo de rescate de los autoridades venezolanas en diferentes puntos del país que terminaron con edificios colapsados a causa de los terremotos. Un conmovedor video que se ha conocido es el rescate de un perro pequeño, el cual es sostenido en los brazos por uno de los uniformados mientras otros funcionarios se acercan con botellas de agua para hidratar al animal.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades, en redes sociales se ha indicado que, en este caso en específico, las dueñas del cachorro eran una niña de 9 años y su abuelita, quienes desafortunadamente murieron al tratar de huir del edificio que colapsó en medio de la emergencia.

🇻🇪 | TERREMOTOS EN VENEZUELA: Rescatan con vida a un perrito de entre los escombros. pic.twitter.com/7D0LVizKYU — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 25, 2026

Pero este no es el único rescate conmovedor de animales en Venezuela luego de los terremotos del 24 de junio. También conmovió al mundo el arduo trabajo de rescatistas que por varios minutos removieron escombros de un edificio afectado y bajo los cuales quedó atrapado otro perro.



Cuando lo encontraron, solo su cabeza se asomaba en medio de las piedras y, en primera medida, los uniformados empezaron a darle agua de una botella mientras otros con precaución movían las piedras. Luego de varios minutos trabajando en remover los escombros, publicaron también la foto de todos los rescatistas cargando al animal que lograron sacar del lugar.



Héroes entre los escombros!!

En medio de la tragedia por el terremoto en Venezuela, los cuerpos de rescate también trabajan incansablemente para salvar la vida de los animalitos atrapados. pic.twitter.com/d0qn6FYJ6j — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) June 25, 2026

Publicidad

"Ellos también merecen ser rescatados. En medio de esta tragedia, no olvidemos a las mascotas que han quedado atrapadas, heridas o separadas de sus familias tras el terremoto. Cada vida cuenta y cada rescate importa", fue una de las reacciones de los usuarios de redes sociales con estos videos.

No solo personas y perros han sido rescatados de los escombros, también se ha conocido un video del rescate de una gata en el edificio Marama de San Bernardino, en Caracas. Las autoridades han señalado que varios ciudadanos han reportado que sus mascotas quedaron atrapados en viviendas y edificios que resultaron afectados en la emergencia.

‼️Un funcionario policial rescata a una gata en el edificio Marama de San Bernardino, Caracas. Varias personas nos reportaron el extravío de sus mascotas en medio de la conmoción. Algunas escaparon asustadas y otras podrían estar atrapadas bajo los escombros.#Venezuela pic.twitter.com/NFMKkAge9S — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

Publicidad

Infórmese sobre los terremotos en Venezuela

El sistema informativo de Noticias Caracol está al tanto de todo lo que suceda en Venezuela tras los dos terremotos de 7,1 y 7,5 que sacudieron el país el miércoles 24 de junio y que ya han dejado 164 personas muertas y más de 971 heridos, según la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Por eso, todas las plataformas y diferentes pantallas de este medio se ofrecen para que los ciudadanos venezolanos residentes en Colombia pueda conocer de primera mano cada detalle de lo que sucede en el país vecino.

Los venezolanos que tengan información que crea que es de vital importancia para el cubrimiento de esta tragedia pueden comunicarse al número de WhatsApp +57 315 366 0201. A través de esta línea, los venezolanos residentes en Colombia o quienes tengan familia en ese país podrán hacer comunicación con sus familiares.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co