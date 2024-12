Habla colombiano que sobrevivió a accidente en Francia: “El bus se queda sin frenos y baja a toda”

Durante el domingo 1 de diciembre de 2024, ocurrió un accidente de tránsito que terminó con un bus estrellándose contra una montaña del departamento Pirineos Orientales, en Francia. En el vehículo estaban a bordo unos 40 colombianos, de los cuales resultaron 31 heridos. Se sabe que dos mujeres murieron en el siniestro vial, pero aún se desconoce tanto su identidad como nacionalidad.

En Noticias Caracol en vivo habló Wilmer Méndez, colombiano que resultó herido en el accidente de tránsito de un bus en Francia. Contó que, el viaje a Andorra, un pequeño país entre Francia y España, se planeó con dos días de anticipación para conocer un poco de la zona y “aprovechar para hacer como unas compras de Navidad ya que se acerca la temporada de Navidad. Salimos tipo 10:00 de la mañana, más o menos, de ahí nos dirigimos a Andorra”.

Cuando llegaron al país europeo, cada uno de los viajeros se dispuso a realizar sus compras. Pasaron las horas y llegaron nuevamente al bus, esto sobre las 4:30 de la tarde, para arribar el vehículo y dirigirse nuevamente a Barcelona, pero, “de un momento a otro, el conductor va arrancar y se ve un poco nervioso. Entonces, no entendemos por qué. Le preguntamos y se sentía mal porque parecía que había fallecido su abuela”.

Arrancaron y, de un momento a otro, “nos dimos cuenta que al hombre le estaba como fallando la caja de cambios porque no los metía bien o no sé qué era lo que tenía dañado”. A los 30 minutos de haber tomado la carretera, “el bus se queda sin frenos y empieza a bajar a toda y no hubo manera de detenerlo”. Además, estaban muy cerca de un barranco.

Por lo menos hay cinco niños heridos en este accidente de tránsito AFP

En medio del desespero de los pasajeros, le pidieron al conductor que estrellara el bus contra algún lugar, pues si no lo hacían “corríamos el riesgo de caer al abismo. Si hubiéramos caído en el abismo ninguno hubiera contado la historia. Entonces, por suerte se logra estancar el bus en la montaña, la montaña nos detiene, pero íbamos a una velocidad más o menos rápida y pues empieza a salir mucha gente a volar por los costados, había muchos niños, fue algo terrible”.

Agradece que llegaron rápidamente los organismos de socorro

Wilmer Méndez recalcó que, si no hubieran llegado rápido los organismos de socorro de Andorra, Francia y España, hubiera muerto más personas. El colombiano no descarta que el bus haya presentado una falla mecánica antes del accidente.

Vivieron toda una pesadilla

“Después de que nos estancamos se estallan los vidrios, empezamos a rebotar de una manera brutal. El bus se detiene y empieza a oler mucho a quemado, entonces nos asustamos y lo que hacemos es salir rápido por las ventanas”, recalcó Wilmer.

Cuando logró salir del bus y sacar a su pareja, quien quedó inconsciente, “caímos en cuenta que, 200 metros más y caemos al abismo y no estaríamos contando la historia”.

