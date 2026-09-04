Habla tía de empleada doméstica de Jonathan Meléndez, asesinada en crimen de la familia del músico

Aleyda Romero es una de las víctimas mortales de la masacre de la que fue víctima Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, y las personas que estaban en su vivienda, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Este atentado contra numerosas vidas ha causado conmoción por la violencia empleada contra las víctimas. Y es que no solo falleció el artista de 28 años; también su esposa Ana Paula Barragán, quien estaba embarazada, su hija de tres años, Aleyda, quien trabajaba para la familia, y la mascota de la familia. La tía de Aleyda decidió romper el silencio para reiterar que su sobrina no merecía morir de tal manera y que era completamente inocente.

Los detalles de la masacre en la casa de Jonathan Meléndez

De acuerdo con las autoridades, el crimen habría sido perpetrado por un sujeto identificado como Diego Sebastián. Este hombre al parecer sostenía una relación de confianza con el artista. El día de los hechos, el individuo ingresó al apartamento y presuntamente sometió a las personas que estaban allí. Esto habría ocurrido entre las 5:30 p. m. y las 7:40 p. m. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México señala que dos de las víctimas estaban atadas de manos, “ambas y la menor con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda”, puntualizó la Fiscalía.

La muerte de Aleyda: habla su familia

El único sobreviviente fue el hijo de seis años de Meléndez, que estaba oculto bajo una cama mientras asesinaban a toda su familia. Aleyda Romero, la empleada doméstica, habría tenido un papel clave para salvaguardar la vida del menor mientras ocurría la masacre en la casa. Al parecer, Aleyda estaba con el niño y con Ana Paula. La joven de 21 años salió de la habitación, no sin antes decirle al niño que se escondiera hasta que supieran qué estaba pasando.

Para la familia de la joven Aleyda, su muerte fue injusta, ya que ella no merecía morir a su edad y más teniendo en cuenta que era inocente. La tía de esta mujer trabajadora rompió el silencio y dijo en entrevista, sin mostrar su rostro: “Era una persona muy trabajadora, muy responsable, no es justo que para su edad le haya pasado esto. Justicia para la víctima que no merecía, bueno, mi sobrina no merecía morir de esa manera. Era inocente”.



‼️MI SOBRINA NO MERECÍA MORIR DE ESA MANERA #ATIZAPAN‼️



🚨Familiares de Aleyda Romero de 21 años de edad y quien trabajaba como empleada doméstica de JONATHAN MELÉNDEZ “HONAS” exigen justicia por el brutal asesinato en #Atizapan #Edomex.



🚨aseguran ella era inocente de todo y… pic.twitter.com/fXN7MzMbVM — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) September 3, 2026

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Las primeras hipótesis de este crimen múltiple apuntan a que este tendría raíz entre Meléndez y los sospechosos, por una supuesta deuda que superaba los 300.000 pesos mexicanos, sumado a diferencias administrativas por una empresa que el presunto homicida y Meléndez compartían. Mientras que se esclarecen los motivos, la familia de Aleyda pide justicia por un hecho en el que ella no estaría realmente involucrada.

María Paula Rodríguez Rozo

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