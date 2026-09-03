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Noticias Caracol  / MUNDO  / Caso Jonathan Meléndez: así se salvó de la masacre el hijo de 6 años del músico de Camilo Séptimo

Caso Jonathan Meléndez: así se salvó de la masacre el hijo de 6 años del músico de Camilo Séptimo

Por este homicidio múltiple fueron capturados Diego Sebastián Rosen y su conductor, Gerardo Cisneros, señalado como presunto cómplice.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 3 de sept, 2026
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Las autoridades mexicanas investigan a dos hombres detenidos por su presunta participación en el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista del grupo musical Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de tres años y su empleada doméstica en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Todo apunta a que un conflicto relacionado con deudas habría desencadenado este crimen que ha conmocionado al país.

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Resulta difícil comprender un acto de semejante violencia o imaginar qué tipo de deuda podría terminar cobrando cinco vidas. Jonathan Meléndez se encontraba en su vivienda junto a su esposa, Ana Paola, quien tenía cuatro meses de embarazo; su hija Sofía, de tres años; y la empleada doméstica Aleyda Romero, de 21 años. Todos fueron asesinados. Incluso la mascota de la familia, un perro, murió durante el ataque.

En la vivienda también estaba el otro hijo de la pareja, un niño de seis años que logró sobrevivir al esconderse debajo de una cama. Hoy enfrenta el dolor de una tragedia que acabó con su núcleo familiar, mientras permanece al cuidado de sus seres queridos.

Habla vecino de Jonathan Meléndez

“Vecinos de mi misma torre mencionan que se escucharon como ruidos extraños. Vecinos de su misma torre, donde pasaron los hechos, dicen que no escucharon nada. Otros dicen que sí. Entonces, este está como que esa duda de si se escuchó o no se escuchó”, indicó en el medio Azteca un vecino del condominio donde ocurrió el crimen.

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Por este caso fueron capturados Diego Sebastián Rosen y su conductor, Gerardo Cisneros, señalado como presunto cómplice. De hecho, una cámara de seguridad registró a Rosen dentro del ascensor del edificio momentos antes de que se perpetrara la masacre.

Según la investigación, Jonathan Meléndez había comentado a un amigo que sostendría una reunión con un socio con quien compartía negocios relacionados con el alquiler de inmuebles mediante aplicaciones digitales. Sin embargo, también existían diferencias personales entre ambos. Incluso le pidió que, si perdía contacto con él, alertara de inmediato a las autoridades. Eso fue precisamente lo que ocurrió.

Cuando los agentes llegaron al apartamento se encontraron con una escena devastadora. La agrupación Camilo Séptimo, que recientemente había llenado el Palacio de los Deportes con la gira de su álbum Mapas II y se preparaba para nuevos compromisos musicales, despidió a Jonathan mediante un emotivo mensaje. Mientras tanto, la indignación crece en México y se suman las voces que reclaman mayor seguridad y justicia para las víctimas.

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