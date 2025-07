Habló profesor Miguel Ángel Beltrán, que estuvo detenido varias horas en Serbia con su familia

El profesor Miguel Ángel Beltrán, su esposa Natalia Caruso y sus dos hijos menores de edad estuvieron detenidos por varias horas en Serbia, a donde habían viajado para asistir a un congreso internacional.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Él es profesor de la Universidad Nacional y ella de la Universidad Pedagógica, pero al llegar a Belgrado les impidieron el acceso y anunciaron que los retendrían hasta que pudieran deportarlos a Lisboa, desde donde habían volado.



Les dijeron que necesitaban “proteger a los ciudadanos serbios”

En diálogo con Caracol Radio, Miguel Ángel Beltrán expresó que las autoridades migratorias le notificaron que “yo no puedo ingresar porque soy un terrorista” y “ellos necesitan proteger a los ciudadanos serbios”.

Señaló que “existen unas listas migratorias que hacen señalamientos a personas como nosotros y nosotras que hemos ejercido el pensamiento crítico”, por lo que “no existe ninguna razón de tipo jurídico” para que impidieran su ingreso al país.

Publicidad

"El que haya permanecido muy activo, al igual que mi esposa, pues nos mantienen permanentemente señalados, para generar miedo, terror de que uno no salga, no se pueda mover y guarde silencio, y eso es lo que no hemos hecho ni vamos a hacer", sostuvo.

El profesor recordó que hace 16 años, durante el Gobierno de Álvaro Uribe, “tuve un proceso y fui absuelto por la Corte Suprema de Justicia”. En ese entonces, lo acusaron de ser ideólogo de las extintas Farc “debido a mis publicaciones e investigaciones que estaba realizando”. Estuvo 2 años y 8 meses tras las rejas e incluso el entonces procurador Alejandro Ordóñez lo destituyó.

Publicidad

En declaraciones entregadas a la agencia EFE, Miguel Ángel Beltrán manifestó "que lo expresó muy bien el presidente Gustavo Petro, cuando dijo que existían unas listas negras que circulaban para impedir el acceso, la movilidad y para perseguir a personas que tenemos un pensamiento crítico".

"Lo que busca es criminalizar el pensamiento crítico, criminalizar a quienes tenemos una militancia de izquierda, quienes estamos comprometidos con el movimiento social, con la denuncia de vulneración de los derechos humanos", añadió.



Durante detención no les dieron de comer ni beber

Beltrán denunció el trato recibido y afirmó que él y su familia fueron retenidos durante 13 horas en una "especie de calabozo" que estaba en un estado indigno y sucio, y que durante todo ese tiempo no les dieron de comer ni de beber.

La Policía serbia intentó que firmaran un documento que, según el profesor, suponía reconocer que había cometido alguna ilegalidad, por lo que se negó.

El profesor colombiano desmintió lo publicado por algunos medios de ese país, respecto a que ha apoyado las manifestaciones universitarias que desde hace seis meses acusan de corrupción y autoritarismo al Gobierno nacionalista serbio, pero dijo que sí ha respaldado a movimientos estudiantiles en Colombia.

Publicidad

La orden inicial de deportación fue revertida y Miguel Ángel Beltrán, su esposa e hijos fueron liberados. Finalmente, pudieron presentar, como estaba previsto, su ponencia en el Congreso de Americanistas. "Yo creo que hubo mucho movimiento. El Congreso de Americanistas de pronunció, el presidente (Petro), la canciller...", enumeró el profesor.

Gustavo Petro pidió explicaciones al Gobierno serbio y denunció que lo ocurrido "demuestra la existencia de listas en las aduanas internacionales, perfiladas por el pensamiento político".

Publicidad

Beltrán adelantó que va a exigir explicaciones y saber de dónde salió la información que le impidió la movilidad por territorio serbio. "Cada país es autónomo en decidir si alguien ingresa o no, pero en este caso, muy claramente, tiene que ver con un señalamiento de terrorista. Y esto tiene unas implicaciones muy fuertes", expresó.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE