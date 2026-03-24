Mujer perdió la vista tras confundir síntomas de tumor cerebral con la menopausia

Una mujer de 54 años pensó que las molestias que empezó a padecer eran fruto de la menopausia, una condición que suele presentarse entre los 45 y 55 años, por lo que decidió no prestarles tanta atención. Sin embargo, un síntoma en particular la hizo consultar a los médicos, quienes le dieron una noticia que le cambió la vida: tenía 10 tumores en su cerebro.



¿Cuáles eran los síntomas de la mujer?

Los hechos se remontan a 2017, según contó Kelly Brown al medio especializado SWNS, cuando empezó a presentar sofocos y hormigueo en diferentes partes del cuerpo. "Pensé que era solo la menopausia, pero luego me ponía pálida, empezaba a arrastrar las palabras y me sentía terriblemente cansada. No pensé que fuera nada grave", reconoció.

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Brown dejó pasar las alertas dos años, hasta que en 2019 los síntomas eran cada vez más fuertes y se sumó una situación alarmante. Con el paso de los años, a la mujer que era gerente de producción y madre de un único hijo, su fatiga era severa y su dificultad para hablar era cada vez peor. Fue una condición en su vista la que la hizo ir al médico.

"Llevaba un par de años con estos episodios. Entonces noté como una marca en la visión de mi ojo derecho, como si tuviera una huella dactilar". Ante esta anomalía en su visión, Kelly decidió ir con un optómetra, quien detectó una hinchazón detrás de su ojo y la remitió para que se realizara una resonancia magnética.



Tras realizarse el examen, la mujer de entonces 56 años recibió una llamada desde el hospital en la que le solicitaron su presencia urgente. "Recuerdo entrar y ver imágenes de cerebros en la pared y pensar: 'Esto no puede ser bueno'. El médico me preguntó si había tenido dolores de cabeza y si podía subir las escaleras".



Kelly Brown señaló al médico que, efectivamente, desde 2017 había estado enfrentando síntomas que ella atribuía a la menopausia, pero en ese momento el profesional le reveló que sus supuestos sofocos eran en realidad convulsiones, las cuales eran causadas por los cuatro tumores cerebrales que habían detectado en la resonancia.

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Los médicos le explicaron a la mujer que los tumores cerebrales eran de bajo grado, pero que dos de ellos superaban los dos centímetros, por lo que debían ser extirpados quirúrgicamente. Luego de la cirugía, los profesionales le informaron que "no habían encontrado cuatro tumores, sino diez. Recuerdo que bromeé diciendo 'cada vez que hablo con ustedes, encuentran más', pero por dentro estaba aterrorizada".

Luego de cinco días en el hospital y varios estudios, se confirmó que los tumores eran meningiomas, la forma más común de tumor cerebral primario en adultos. Aunque la extirpación quirúrgica funcionó, esta situación dejó a la mujer con graves consecuencias.

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"Una de las mayores consecuencias fue para mi vista, ya que el tumor en la parte frontal de mi cabeza presionaba mi nervio óptico. Esperaban que al extirparlo se aliviara la presión, pero no fue así. El nervio siguió muriendo y ahora estoy ciego del ojo derecho", reveló. Además, señaló que tiempo después de la cirugía siguió padeciendo convulsiones, por lo que le suministraron esteroides y medicamentos anticonvulsivos.

Más recientemente, Kelly Brown recibió una triste noticia en una de sus consultas de seguimiento: dos de los tumores comenzaron a crecer de nuevo y, ante esto, actualmente está en un tratamiento de radioterapia.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL