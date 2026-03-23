Audio de torre de control revela los momentos previos al accidente aéreo en Nueva York

Nuevos detalles han salido a la luz sobre el accidente de un avión de pasajeros de Air Canada en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, luego de que se conociera el audio de la torre de control que registró los momentos previos al choque con un camión de bomberos en plena pista.



El siniestro, ocurrido hacia las 11:40 de la noche del domingo, dejó como saldo la muerte inmediata del piloto y el copiloto, mientras que los pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos. La aeronave, un CRJ900 procedente de Montreal, acababa de aterrizar cuando se produjo la colisión.



Las comunicaciones antes del impacto

Uno de los elementos clave en la investigación son las conversaciones entre la torre de control y el vehículo que ingresó a la pista. Según el registro, el conductor del camión de bomberos solicitó autorización para cruzar el área donde se encontraba la aeronave.

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En el audio se escucha al controlador preguntar: “¿Quién es el vehículo que necesita cruzar la pista?”, a lo que el conductor responde: “Camión uno y compañía, torre de LaGuardia, camión uno y compañía solicitando cruzar pista cuatro”.

Tras esta solicitud, la torre de control autorizó el paso: “Camión 1 y compañía, cruzar 4 AD”, instrucción que fue confirmada por el conductor con la frase: “Camión 1 y compañía cruzando 4 AD”.



Sin embargo, segundos después, la situación cambió drásticamente.



“Deténgase, deténgase”

De acuerdo con la grabación, el controlador intentó revertir la instrucción al percatarse del riesgo inminente. En un tono urgente, repitió: “Deténgase ahí, por favor, deténgase, deténgase, deténgase, deténgase camión 1”.



Pese a la advertencia, la colisión ya era inevitable. El impacto se produjo entre la aeronave y el vehículo de emergencia, que se dirigía a atender otro incidente dentro del aeropuerto.

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Instantes después del choque, el controlador se comunicó con la aeronave: “646, veo que colisionaron con un vehículo, sé que no se pueden mover, enviamos ayuda ahora”, confirmando la gravedad del hecho.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran que la cabina del avión quedó completamente destruida tras el impacto. La violencia del choque explica las consecuencias fatales para el piloto y el copiloto, quienes murieron en el lugar.

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A bordo viajaban 72 pasajeros y cuatro tripulantes. La mayoría de los ocupantes logró salir con vida, aunque con heridas de diversa consideración. Varios fueron trasladados a hospitales, mientras que otros fueron llevados a zonas de atención dentro de la terminal, donde posteriormente se reunieron con sus familiares.

Las autoridades estadounidenses y la compañía Air Canada lamentaron lo ocurrido e iniciaron investigaciones para esclarecer las causas del accidente, con especial atención en las comunicaciones y posibles fallas en los protocolos de pista.



Tensión en aeropuertos de Estados Unidos

El accidente ocurre en medio de un complejo panorama en los aeropuertos de Estados Unidos, marcado por dificultades operativas derivadas de la falta de financiación del gobierno federal.

La escasez de personal en los filtros de seguridad ha generado largas filas, retrasos y congestión en múltiples terminales aéreas del país. En algunos aeropuertos, las filas de pasajeros han llegado incluso hasta el exterior de las instalaciones.

Ante esta situación, el gobierno ha desplegado agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para apoyar las labores, una medida que ha generado opiniones divididas entre usuarios y expertos.

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Mientras algunos consideran que la presencia de más personal puede mejorar la seguridad y reducir tiempos de espera, otros advierten sobre el impacto que esto podría tener en viajeros con procesos migratorios en curso.

El propio presidente Donald Trump respaldó la medida y afirmó: “Quiero dar las gracias a ICE porque intervinieron con muchísima firmeza, harán un gran trabajo y si eso no fuera suficiente movilizaré a la Guardia Nacional; no vamos a permitir que los demócratas destruyan nuestro país”.

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Las autoridades continúan analizando todos los elementos disponibles, incluyendo el audio de la torre de control, para determinar si hubo fallas en la coordinación o en los procedimientos que permitieron que un vehículo y una aeronave coincidieran en la pista en el mismo momento.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co