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Noticias Caracol  / MUNDO  / Bill Cosby deberá pagar más de 19 millones de dólares por abuso: "Este veredicto no es completo"

Bill Cosby deberá pagar más de 19 millones de dólares por abuso: "Este veredicto no es completo"

El actor Bill Cosby, acusado de delitos sexuales por varias mujeres, deberá pagar cerca de 20 millones de dólares a una víctima a quien drogó y abusó.

Por: EFE
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
Bill Cosby deberá pagar más de 19 millones de dólares por abuso: "Este veredicto no es completo"
Bill Cosby, actor condenado por delitos sexuales.
Brendan Smialowski/AFP

Un jurado en el estado de California (EE. UU.) ordenó al comediante y actor estadounidense Bill Cosby a pagar 19,25 millones a una víctima a la que drogó y agredió sexualmente hace más de cinco décadas, tras invitarla a una de sus presentaciones en Los Ángeles. El fallo se da en relación con la demanda entablada por Donna Motsinger, quien alegó que Cosby la drogó y la violó en 1972, tras haberse conocido en un restaurante en el norte del estado.

La mujer aseguró que Bill Cosby le ofreció una copa de vino mientras viajaban en una limusina y después perdió el conocimiento de forma intermitente. Por su parte, el comediante, que otrora fuera un orgullo de la comunidad afroamericana, sostuvo que el encuentro sexual fue consensuado. Cosby, de 88 años, no testificó en el juicio, lo que incidió para que el jurado fallara a favor de la mujer.

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Motsinger declaró ante el tribunal que tuvieron que pasar 54 años para obtener justicia y que se le creyera a ella y no a Cosby. “Sé que este (veredicto) no es completo para el resto de las mujeres, pero espero que les sirva de algo", según información citada por The New York Times. El fallo se da justo cuando Cosby ha dicho que enfrenta dificultades económicas.

El comediante ingresó en prisión en 2018 por abusar sexualmente de la canadiense Andrea Constand, convirtiéndose en el primer famoso encarcelado en la era del ‘Me Too’. Cosby fue liberado en 2021 después de que la Corte Suprema de Pensilvania revocara su condena por un acuerdo civil previo en el que indemnizó a la víctima. El comediante aún enfrenta varias demandas civiles relacionadas con las acusaciones de abuso sexual. (Lea: Cinco mujeres acusan a Bill Cosby de haberlas drogado para abusar de ellas).

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