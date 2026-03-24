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Noticias Caracol  / MUNDO  / Donald Trump ordena polémico despliegue de ICE en aeropuertos: ¿cuál es la razón de esta directiva?

Donald Trump ordena polémico despliegue de ICE en aeropuertos: ¿cuál es la razón de esta directiva?

ICE está bajo un intenso escrutinio por los tiroteos mortales que ha protagonizado en medio de operativos antiinmigración. Hay preocupación en sectores políticos.

Por: AFP
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Agentes de ICE en aeropuertos
Agentes de ICE desplegados en aeropuertos.
AFP

Agentes del servicio de inmigración ICE fueron desplegados el lunes en los principales aeropuertos de Estados Unidos, según un funcionario del gobierno, debido a la escasez de personal de seguridad causada por la parálisis presupuestaria parcial en el Congreso.

El presidente Donald Trump había amenazado el sábado con enviar las fuerzas de ICE a las terminales aéreas, donde los viajeros esperan por horas debido a la falta de personal de la Agencia de Seguridad en el Transporte (TSA). Por el bloqueo presupuestario, sus funcionarios no cobran.

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El personal de ICE asumió las responsabilidades de esa agencia en los congestionados aeropuertos, mientras que la institución está bajo un intenso escrutinio por los tiroteos mortales que ha protagonizado en medio de operativos antiinmigración.

Hablan los pasajeros afectados por la medida

Angeline Peart asegura que había llegado la víspera con tres horas de antelación para su vuelo, pero que finalmente lo perdió por los retrasos en los controles de seguridad. "Voy a faltar al trabajo" por eso, explica esta enfermera de 27 años a la AFP en el aeropuerto de Atlanta.

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Suez Khan, un artista de 28 años entrevistado también en Atlanta, confía en que la presencia del ICE en el aeropuerto ayude a agilizar los controles y poder "volver a casa".

Según Tom Homan, asesor de Trump en materia de inmigración, los agentes fueron desplegados el lunes en 14 aeropuertos, entre estos Nueva York, Chicago y Atlanta. "Y habrá más", declaró a la cadena CNN. Así las cosas, el ICE monitoreará las salidas y se encargará de la logística, para que los funcionarios de TSA se enfoquen en los controles de seguridad.

Desde el comienzo del bloqueo presupuestal han aumentado las ausencias del personal de la TSA. El bloqueo ha pausado las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la TSA. Homan también dijo a CNN que esta es una medida temporal para "ayudar a la TSA a hacer avanzar las filas".

Preocupación por la presencia de ICE en terminales

El despliegue de agentes del ICE en aeropuertos ha causado preocupación en sectores políticos. El líder de la minoría demócrata de la Cámara Hakeem Jeffries dijo a CNN que la medida podría crear nuevos riesgos. La senadora republicana Lisa Murkowski consideró que "no es la misión de ICE" y advirtió sobre "tensiones adicionales".

Pero Trump aseguró estar dispuesto incluso a enviar a la Guardia Nacional, un cuerpo de reservistas militares. "Si no tenemos suficientes, traeremos a la Guardia Nacional (...) para ayudar en los aeropuertos", declaró el presidente estadounidense.

AFP

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