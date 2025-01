Hija del violador Dominique Pelicot cree que su padre la abusó, aunque él lo niega

Caroline Darian, la hija de Dominique Pelicot, el francés declarado culpable de drogar a su exmujer para que decenas de desconocidos pudieran violarla, afirmó que su padre merece "morir en la cárcel".

En su primera entrevista por televisión desde que su padre fue condenado a 20 años de cárcel en diciembre de 2024, tras un megajuicio que estremeció a Francia, Caroline Darian declaró a la BBC que su padre "siempre fue un pervertido sexual". "Debería morir en la cárcel, es un hombre peligroso", dijo Darian en la entrevista.

Pelicot, de 72 años, fue declarado culpable de drogar y violar a su esposa Gisèle y de dejar a decenas de hombres hacer lo mismo durante más de una década.

Unos 50 coacusados también fueron declarados culpables y condenados a penas de entre 3 y 15 años de cárcel tras un juicio público de tres meses celebrado en la ciudad de Aviñón, en el sur de Francia.

Gisèle Pelicot renunció a su derecho a un juicio a puerta cerrada y fue aclamada como una heroína por su valentía y dignidad.

"Cuando miro hacia atrás, no recuerdo en absoluto al padre que yo creía que era. Veo directamente al criminal sexual", expresó Caroline Darian a la BBC. "Creo que hay dos Dominiques coexistiendo en él, y decidió elegir el lado oscuro. No sé si es un monstruo, pero sabía perfectamente lo que hacía. No está enfermo", añadió.

La propia Darian, de 46 años, cree que fue drogada y violada por su padre, después de que se encontraran fotos de ella semidesnuda e inconsciente entre los archivos que su progenitor guardaba meticulosamente de sus crímenes. Durante el juicio, su padre negó haber abusado de ella.

"Estoy convencida de que me drogó, probablemente para violarme, pero no tengo ninguna prueba", lamentó.

Director de web usada por Pelicot también debe responder por los abusos

El director del portal Coco.gg, utilizado por los culpables de las violaciones del caso Pelicot, fue imputado por ocho delitos, por los que podría ser condenado a un total de 72 años de cárcel en Francia. Entre los cargos figuran complicidad en el tráfico de drogas, complicidad para la posesión y difusión de pornografía infantil y complicidad en la corrupción de menores, así como proxenetismo agravado, informaron la Fiscalía de París y la Jurisdicción Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado de Francia (Junalco).

El hombre había sido detenido el pasado martes 7 de enero dentro de una investigación por los posibles delitos cometidos por los usuarios del portal sin control por parte de la compañía y ya compareció ante un juez.

El magistrado le dejó en libertad provisional bajo control judicial, con el pago de una fianza de 100.000 euros y la prohibición de salir del territorio francés, añadieron la Fiscalía y Junalco.

La web ya había sido cerrada el pasado 25 de junio mientras se desarrollaban las investigaciones. Coco.gg tenía dos servidores en Alemania y, tras su cierre, el nombre del dominio también fue incautado.

El portal fue utilizado en Francia por Dominique Pelicot para contactar con decenas de hombres para que violaran a su mujer, Gisèle Pelicot, a la que él drogaba con medicamentos para que estuviera inconsciente.