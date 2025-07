Un hombre amenazó a su excuñada cuando escuchó la sentencia impuesta por la justicia de Brasil tras haber asesinado a su expareja, Priscilla Monnick Laurindo, en enero de 2022, en una vivienda de Recife.

La joven de 28 años fue apuñalada y asfixiada, frente a su bebé de 10 meses, porque presuntamente no quiso regresar con su asesino, quien ya había sido denunciado por la víctima por intento de feminicidio.

El juez dijo que la actitud del sentenciado fue “de absoluta arrogancia”.



“Pueden condenarme a 100 o 200 años de cárcel, no me importa”

El sujeto, identificado como Jorge Bezerra da Silva, ya había enviado amenazas a la familia de su expareja, diciéndole que quería “resolverlo bien, ustedes renuncian al proceso o no asisten a la audiencia y al jurado, o están a mi favor, en fin... Consigan una manera de que me vaya, así seguiré con mi buena vida en otro estado, si la justicia lo permite incluso en otro país”.

“Ahora, si ustedes en la familia realmente quieren seguir adelante, entonces se quedan con ustedes y la suerte, ¡pero una cosa les digo, incluso ustedes haciendo justicia no la traen de vuelta! (VITÓRIA Va a pagar ¡¡¡Por eso!!! ¡Me dan una respuesta, es una buena propuesta! Ustedes no quieren ver VITÓRIA MUERTA, ¡¿o sí?!”, agregaba.

Cuando mencionó el nombre de Vitória se refería a la hermana de su expareja, que estaba presente en el juzgado para escuchar la sentencia contra el feminicida, quien recibió una pena de 29 años y 8 meses de cárcel, además de tener que pagar una indemnización de 15.000 reales brasileños (alrededor de 11 millones de pesos colombianos).

Al escuchar su condena, el hombre de 30 años espetó "voy a mandar a matar a Vitória, y desde dentro. Lo ordené una vez y no alcanzaron a llegar a la casa. Voy a ordenarlo otra vez", dijo.

Cuando el juez preguntó si las amenazas fueron grabadas, el feminicida miró desafiante al togado y le contestó "no me importa. Pueden condenarme a 100 o 200 años de cárcel. No me importa. Voy a mandar que la maten. Eso digo".

El magistrado ordenó que lo sacaron de inmediato de la sala, pero antes de eso, el criminal se giró y miró a la hermana de su expareja. Sonriendo, reiteró la amenaza: “Te voy a matar, voy a ordenar que te maten”, según se ve un video publicado por el medio Band de Brasil.

El jurista también habló con el medio g1, al que declaró que el sujeto “amenazó al fiscal y le ordenó ir a la prisión a hablar con él. Es increíblemente arrogante. En casi 30 años como juez, nunca he visto a nadie con esa arrogancia en juicio. Lo saqué de la sala porque amenazó a la familia; es inaceptable. Tenía que irse”.

