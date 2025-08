Video muestra a suegra hiriendo fatalmente al yerno quien, al parecer, atacó a su hija

Un hecho ha conmocionado a Brasil luego de una suegra apuñalara fatalmente a su yerno porque, al parecer, estaba golpeando a la hija de la mujer en una vía pública y a plena luz del día.

Los hechos se registraron el último fin de semana del mes de julio en Guarapari, Región Metropolitana de Vitória. La madre del hombre asesinado no cree en la versión de que la señalada asesina actuara en defensa propia y dijo que su hijo había sido amenazado. (Lea también: Hombre condenado por matar a su ex amenazó a su excuñada frente al juez)



Así fue el desenlace fatal de una riña familiar

Felipe Catanio de Araújo, un repartidor de 32 años, se detuvo frente al edificio de su novia. Cámaras de seguridad mostraron que, tras una discusión, la joven de 22 años salió del edificio con su hijo de ocho meses en brazos, seguida por su madre, quien portaba un cuchillo.

En medio de la confrontación, Felipe pateó a su suegra y luego empezó a alejarse del sitio en su bicicleta. Sin embargo, unos metros más adelante se detuvo y volvió a confrontar a las mujeres. Fue cuando la mujer de 57 años le propinó una puñalada mortal en el pecho. (Imágenes sensibles. Vea aquí el video bajo su responsabilidad)

La suegra inicialmente huyó, pero luego se entregó a la Policía de Brasil. Argumentó que actuó en legítima defensa para proteger a su hija y a su nieto de un ataque. Tras declarar, fue puesta en libertad.

No obstante, según información publicada por el medio g1, la madre de Felipe, Alessandra Catanio, sostuvo que no fue un acto de defensa propia, sino un "asesinato cruel y a sangre fría". Cuestionó a la suegra de su hijo, señalando que si el hombre estaba hostigando a las dos mujeres, no entendía por qué la señora salió del edificio con un cuchillo en la mano en lugar de llamar a las autoridades.

Además, aseguró que el repartidor había sido agredido verbalmente y que se había detenido en el lugar mientras trabajaba por un problema que debía resolver con su pareja.

De acuerdo con el medio citado, Felipe había llamado una hora antes al Centro de Operaciones Integradas de Defensa Social (Ciodes). Las autoridades detallaron que un equipo de la Policía Militar llegó al lugar y allí, el occiso les contó que tenía una cuenta conjunta con su exesposa, quien había retirado dinero.

“Los militares intentaron contactar a la mujer y a su madre, pero estas no quisieron presentar su versión de los hechos, siendo informadas de sus derechos y asesoradas con relación al registro de un Informe Policial (BO), ingresando nuevamente a la residencia luego de la conversación”, señalaba el informe.

A Felipe le indicaron que fuera a una comisaría para presentar la denuncia y posteriormente los uniformados se fueron.

Según han dicho testigos y la propia madre de Felipe, este portaba al momento de la discusión un puño americano, el cual se ajusta en los dedos como anillos y tiene una cuchilla adherida. Alessandra dijo que su hijo lo llevaba porque había sido asaltado varias veces.

Lucas Neto, abogado de la suegra de Felipe, afirmó que su cliente actuó para defender a su hija, que supuestamente quería terminar la relación con el hombre, pero él no lo aceptaba. Alegó además que la relación de la pareja estaba llena de problemas, incluyendo violencia doméstica y consumo de drogas por parte de Felipe. Sin embargo, no existía una orden de alejamiento.

