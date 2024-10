Hombre encontró billete de lotería que había dado por perdido y reclamó millonario premio

La fortuna le sonrió a Phillip H., un voluntario ambiental residente de los Estados Unidos, cuando el 12 de agosto de 2024 fue anunciado como el ganador del juego de lotería "Lucky for Life". Sin embargo, lo que debía ser una celebración inmediata se convirtió en semanas de tensión e incertidumbre, pues uno de sus dos billetes ganadores, cada uno valorado en 500.000 dólares, desapareció misteriosamente.

Después de una exhaustiva búsqueda que se prolongó por más de un mes, finalmente encontró el billete y pudo reclamar la totalidad de su premio.

El hombre creyó perder el segundo premio ganador

Phillip, quien tiene 57 años y es un entusiasta del medio ambiente, acostumbra a comprar dos boletos de lotería con la misma combinación de números, una estrategia personal que ha mantenido a lo largo de los años. El día del sorteo, tras revisar los números ganadores, se dio cuenta de que uno de los billetes había acertado. Sin embargo, cuando fue a buscar el segundo, que también contenía la misma combinación de números ganadores, se percató de que estaba perdido.

“Revisé en todas partes, desde los cajones de la cocina hasta mi automóvil, pero no aparecía por ningún lado. Fue muy frustrante porque sabía que tenía en mis manos un gran premio, pero la mitad de él estaba desaparecida”, relató Phillip a la prensa, en información recogida por People.

El ganador sintió un gran alivio al encontrar su billete perdido

Después de semanas de búsqueda, Phillip finalmente encontró el boleto entre unos recibos viejos. "Cuando por fin lo encontré, dejé escapar un gran suspiro de alivio. No podía creer que, después de tanto buscar, ahí estaba el boleto que cambiaría mi vida", comentó el ganador.

El juego "Lucky for Life" otorga a los ganadores la opción de recibir $25.000 al año de por vida o una suma global de $500.000 por cada boleto premiado. Phillip, con dos boletos ganadores, optó por reclamar ambos premios en una suma global, llevándose a casa el total de un millón de dólares.

En cuanto a sus planes para el futuro, Phillip mencionó que desea invertir parte del dinero en mejoras para su hogar y adquirir un nuevo camión para apoyar su labor voluntaria.

"Me siento agradecido por esta oportunidad. Siempre he sido un hombre práctico, y este dinero me permitirá seguir haciendo lo que amo: ayudar a los demás y cuidar del medio ambiente", agregó.

Phillip también aprovechó para compartir su consejo a otros jugadores de lotería: "Siempre elijan sus propios números y nunca dejen de revisar bien sus boletos. Uno nunca sabe cuándo la suerte puede tocar a la puerta".

Ahora, con un millón de dólares en el bolsillo y una vida tranquila por delante, Phillip puede seguir dedicándose a sus proyectos personales sin preocuparse por su futuro financiero.

