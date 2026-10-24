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Hombre murió al caer de una cascada de 80 metros: minutos antes grabó video sobre riesgo del lugar

"Si te caes, solo te espera la muerte", dijo el hombre de 32 años en un video en el que advirtió sobre los riesgos de la zona. Tras no regresar a casa, sus allegados alertaron sobre su desaparición.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 24 de oct, 2026
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Hombre murió tras caer de una cascada
La víctima había alertado el peligro antes de cruzar la zona
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Un hombre de 32 años murió tras caer una altura de aproximadamente 80 metros. Los hechos ocurrieron en la cascada Cachoeira da Fortuna, ubicada en Macaé, en el estado de Río de Janeiro, Brasil, donde, según medios locales, el hombre habría caído al vacío.

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La víctima fue identificada como Maurício Marques Gomes, un mecánico, que antes de la tragedia había compartido videos de su visita a través de sus estados de WhatsApp.

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Según la información, el hombre había llegado al sitio el lunes 12 de octubre, visitando por primera vez el atractivo natural. Al parecer, había decidido recorrer la zona por su cuenta.

Había alertado el peligro de la zona

Minutos antes del incidente, la víctima había grabado un video en el que advertía el peligro de la zona antes de precipitarse desde ese punto. "Si te caes de aquí, hijo mío, solo te espera la muerte", mencionó Maurício al referirse a la altura de la cascada.

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Según medios locales, el hombre les había comentado a sus allegados que tenía previsto dejar su teléfono grabando mientras cruzaba la enorme roca.

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Sin embargo, la preocupación se apoderó de su familia cuando el hombre no regresó a casa la noche de ese lunes. Ante su ausencia, sus familiares iniciaron las labores de búsqueda y posteriormente dieron aviso a las autoridades para intentar localizarlo.

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Hallazgo del cuerpo

Los equipos de emergencia llegaron hasta el lugar donde Maurício había sido visto por última vez. Su cuerpo fue hallado al día siguiente, hacia las 3:00 de la tarde, en un pozo de agua ubicado junto a la cascada.

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En el lugar también fueron encontradas algunas de sus pertenencias, entre ellas, su teléfono celular, una gorra y otros elementos que podrían ser clave para reconstruir lo ocurrido.

Una de las hipótesis sobre su fallecimiento apunta a que pudo haber resbalado mientras intentaba cruzar la roca. Sin embargo, serán las autoridades las encargadas de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte. Su cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal de Macaé para los procedimientos correspondientes.

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