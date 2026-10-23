Así fue el momento en que una fuerte ola golpeó a un periodista en plena transmisión en España

En redes sociales se ha viralizado el suceso de un periodista de España ocurrido el jueves 22 de octubre, cuando se encontraba dando el reporte meteorológico desde Ondarroa, en la provincia de Bizkaia. El hecho ocurrió en el medio EITB, durante el programa Euskadi Quédate, cuando dieron paso al periodista Sergio Ovejero y, en el momento de hablar acerca de las fuertes olas, fue golpeado y derribado en pleno directo.

El suceso ha dado vueltas en todas las redes, debido a la preocupación por cómo quedó el periodista que vivió el momento junto con su camarógrafa, así como por la expresión de asombro del compañero que se encontraba en el estudio esperando la información. De hecho, en la pantalla del programa se leía en el banner: "El oleaje gana fuerza en la costa vasca".

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Sin embargo, la fuerza de las mareas se hizo sentir antes de lo previsto.



De forma intempestiva, una masa de agua de gran magnitud logró sobrepasar la barrera del muro de contención y cubrió por completo tanto al reportero como a la camarógrafa del equipo, identificada como Raquel.

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La reacción en el estudio

La brusca salida del aire de la unidad móvil desplegada en la costa generó un momento de evidente inquietud en el plató de televisión. El presentador del espacio, Odei Esnaola, reaccionó con total asombro y quedó atónito ante las cámaras tras ver la repentina desaparición en pantalla del equipo de exteriores.

Buscando mantener el control de la emisión y llevar tranquilidad a los televidentes, Esnaola expresó de inmediato la preocupación del canal. En plena transmisión en directo, el conductor manifestó: "Esperemos que nuestro compañero Sergio y Raquel estén bien", mientras informaba a la audiencia que intentarían restablecer contacto con el personal afectado y revisar su estado de salud.

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🚨🌊"CUIDADO CON LA OLA"



Un reportero estaba en plena COBERTURA cuando pasó esto. pic.twitter.com/4P771YnebM — Noticias Argy 🚨​🇦🇷​ (@noticias_argy) October 22, 2026

¿Cómo se encuentran Sergio Ovejero y su camarógrafa tras el golpe de agua?

Para tranquilidad de los espectadores y de sus colegas, el incidente no dejó consecuencias físicas y quedó registrado únicamente como un susto. Minutos después del corte de la señal, el propio Odei Esnaola utilizó su cuenta oficial en la red social X para confirmar que el equipo técnico y periodístico se encontraba a salvo. En su mensaje, el presentador afirmó: "Importante, tanto Sergio como Raquel están bien".

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El buen estado de salud del reportero y de la camarógrafa permitió que la situación fuera asimilada con alivio por el equipo. Incluso Sergio Ovejero compartió posteriormente varios memes y publicaciones graciosas sobre el hecho en su cuenta personal de Instagram, anunciando además su regreso a la pantalla chica para relatar de primera mano cómo vivió el sorpresivo impacto.

Alerta naranja en la costa vasca por el avance de la borrasca Austen

El intempestivo oleaje que sorprendió al equipo de televisión formaba parte de los primeros efectos del paso de la borrasca Austen por el litoral vasco. Ante el evidente deterioro de las condiciones marinas, el Gobierno Vasco declaró la alerta naranja por riesgo marítimo-costero para la navegación comercial y recreativa entre las 12:00 y las 21:00 horas.

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Adicionalmente, se activaron avisos amarillos debido a las fuertes proyecciones de agua y salpicaduras sobre malecones y paseos marítimos durante las horas de pleamar, estimándose olas de más de cinco metros de altura y ráfagas de viento del oeste con velocidades entre los 80 y 100 kilómetros por hora.

Las autoridades locales insistieron en la necesidad de extremar la precaución y evitar acercarse a zonas expuestas de la franja costera, como rompeolas o espigones.

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POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO