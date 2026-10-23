Autoridades en Puerto Rico investigan video de hombre que habría confesado homicidios en Facebook

Las autoridades de Ponce, Puerto Rico, están siguiendo la pista de un hombre que habría asesinado a tiros a un reconocido abogado el pasado jueves 22 de octubre. Los hechos han generado conmoción en la comunidad, pues luego del ataque que acabó con la vida del abogado, el presunto responsable del asesinato habría subido un video a Facebook confesando su crimen.



¿Quién era la víctima y cómo ocurrieron los hechos?

El crimen contra el abogado ocurrió a las 10:45 de la mañana del jueves 22 de octubre, según los informes policiales, específicamente en la carretera PR-12 por la avenida Las Américas. Detallaron que el hombre salía del tribunal en una camioneta blanca cuando fue abordado por sicarios. El ataque causó que el carro en el que iba el hombre se chocara contra un poste.

En otro carro, justo atrás, iba la esposa del abogado que vio todo. El abogado, que fue identificado como el licenciado Luis Quiñones González, quien fue trasladado hasta el hospital Dr. Pila, donde se confirmó su fallecimiento. El licenciado era conocido por haber sido la defensa de Ana Inés Napoleoni, convicta por el asesinato del militar Jancarlo Rivera Lugo en noviembre del 2022 en el barrio El Tuque en Ponce.

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Tras la muerte del abogado, las autoridades calificaron el hecho como una "muerte violenta". Mientras que la investigación quedó a cargo de la División de Homicidios de Ponce, quienes sorprendieron a la comunidad al revelar que hay un posible sospechoso identificado y a quien están buscando.



¿Qué se sabe del presunto responsable?

La investigación por el asesinato del licenciado Luis Quiñones se enfoca en establecer si la confesión en video publicada por un hombre en Facebook está relacionada con este caso y también con la desaparición y posterior asesinato del activista del Partido Nuevo Progresista (PNP), Félix Plaud.



En la grabación publicada en la red social, el hombre dice: “me cansé de hacer las cosas a la buena y ayer tomé la decisión de hacer las cosas a la mala. Ayer asesiné a Félix Plaud y ahora mismo acabo de asesinar a Luis”. En sus declaraciones el hombre, que sería un prestamista, también señaló que cometió ambos crímenes porque, según él, tanto Quiñones como Plaud lo defraudaron y le hurtaron dinero que era para ubicar algunos dispensarios de cannabis medicinal.



Finalmente, el sujeto indicó que había intentado recuperar su dinero de varias formas antes. "Pero fue cuesta arriba. Luis supo hacer las cosas. Abogado al fin. Lo último que hizo fue que se fue a la quiebra”. La División de Homicidios de Ponce tiene el video en su poder y los uniformados están tratando de establecer quién es este sujeto y dónde se encuentra.

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Con el paso de las horas, el caso ha causado más revuelo en Puerto Rico, pues hay otras dos investigaciones que se desprenden de él. En primera medida, tras el video publicado en la plataforma de Facebook con la confesión, las autoridades intentan confirmar si el hombre se suicidó tras hacer la publicación. Esto porque se halló el cuerpo sin vida de un hombre en el barrio Useras de Santa Isabel que podría ser el mismo sujeto.

De la misma forma, se confirmó que el cuerpo sin vida del activista Félix Plaud, mencionado por el sujeto en el video. Plaud había sido reportado como desaparecido por un compañero de trabajo y su cadáver fue localizado a la 1:57 p.m. en la parte posterior de un establecimiento cercano a un garaje de gasolina, en el barrio Borinquen.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co