Huella de mano reabre asesinato en Italia de hace dos décadas: ¿un inocente fue enviado a prisión?

El hallazgo de la huella de una mano en la casa y lugar del asesinato de la joven Chiara Poggi, en 2007, ha reabierto el caso, suscitando gran revuelo en Italia, mientras los investigadores tratan de aclarar si el crimen tuvo un cómplice. La televisión pública RAI reveló que la nueva pista, encontrada en una escalera del lugar del crimen, corresponde a Andrea Sempio, amigo del hermano de la muchacha.

Sin embargo, la Fiscalía de Pavía (norte), encargada de conducir las pesquisas, todavía no ha informado sobre este hallazgo, que se ha filtrado a los principales medios del país. La huella había sido encontrada ya en el momento de los hechos, aunque por aquel entonces no fue atribuida a nadie, de acuerdo con esas fuentes.

Chiara Poggi murió mientras sus padres estaban de vacaciones

Los medios bautizaron el crimen como ‘El misterio de Garlasco’. La joven fue brutalmente asesinada cuando tenía solo 26 años, el 13 de agosto de 2007, mientras se encontraba sola en la casa de su familia, en la localidad de Garlasco, pues sus padres y su hermano Marco se habían ido de paseo desde el 5 de ese mes.

Las autoridades siempre manejaron la hipótesis de que la víctima conocía al asesino, pues la entrada al hogar no fue forzada y ella estaba en pijama. Murió de varios golpes en la cabeza y el asesino huyó.

El único investigado y condenado fue Alberto Stasi, novio de Chiara, el último que la vio viva y quien descubrió su cadáver, que estaba junto a las escaleras del sótano. En ese momento parecía que él era el responsable del feminicidio, pues entre las declaraciones que ofreció dijo que la joven estaba muy pálida, pero según los investigadores, su rostro estaba lleno de sangre.

El homicidio suscitó una enorme conmoción en Italia y desencadenó un largo y enrevesado juicio que acabó en 2015, cuando el Tribunal Supremo condenó a 16 años de prisión a Stasi, que había sido absuelto anteriormente en dos ocasiones.

Se analizan rastros de huellas en el computador de Chiara Poggi, huellas de zapatos y cabellos encontrados en la escena del crimen - AFP

El señalado asesino cumplió su condena en la cárcel de Bollate, provincia de Milán, como único autor del crimen, siempre declarándose inocente, pero actualmente está en libertad condicional.

“En la imaginación común, una persona inocente en prisión es alguien que sufre al máximo. Para mí no lo es, simplemente porque tengo la conciencia tranquila. Por la noche, al acostarme, no tengo nada que reprocharme. Claro, uno se siente privado de una parte de la vida porque quitarle la libertad a una persona inocente es violencia, pero no tiene nada que reprocharse. Simplemente sufrió, no es culpa suya”, declaró hace unos años el hombre al medio italiano L’unione Sarda.

No obstante, a pesar de la sentencia, el caso permaneció lleno de interrogantes y ahora ha sido reabierto, suscitando un enorme interés mediático.

¿Quién es el nuevo sospechoso?

El pasado 12 de marzo la Fiscalía de Pavía imputó a Andrea Sempio como presunto cómplice y este martes 20 de mayo fue llamado a declarar ante el tribunal, pero finalmente no se presentó alegando un supuesto error en la notificación de su imputación, según los medios. El hermano de la muchacha, Marco Poggi, también declaró y defendió "su convicción" de que su amigo Sempio "no tiene nada que ver en estos trágicos hechos", según explicó en un comunicado el abogado de la familia de la víctima, Francesco Compagna.

No obstante, hay pruebas que son analizadas, como tres llamadas realizadas desde el celular de Sempio, que en ese entonces tenía 19 años, a la casa Poggi el 4, 7 y 8 de agosto, cuando Marco y los padres de la joven ya estaban de vacaciones.

También se analizan rastros de huellas en el computador de la víctima, huellas de zapatos y cabellos encontrados en la escena del crimen.

Los abogados de Stasi, el único condenado, habían pedido en repetidas ocasiones que se investigara a Sempio por lo que consideraron esta jornada como "muy positiva", según celebró el defensor Antonio De Rensis, al salir del tribunal de Pavía.

