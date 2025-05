La demanda que interpuso Yesica Chávez, antes de su feminicidio en salón de belleza: "no hubo apoyo"

A pocos días de que Yesica Paola Chávez cumpla un mes de haber sido asesinada, los familiares de la víctima continúan dando detalles de este feminicidio perpetuado por Andrés Julián Mesa, un policía activo y expareja de la víctima que ingresó al salón de belleza en el que ella trabajaba para acabar con su vida y posteriormente dispararse. Y es que, aunque aparentemente el crimen tomó por sorpresa a muchos cercanos de la mujer, sus parientes más cercanos sostienen que Chávez había solicitado ayuda ante las autoridades, pero nunca la había recibido.

Así lo dio a conocer Marta Ávila, hermana de la mujer, al pódcast Conducta Delictiva, quien detalla que Chávez había presentado demandas en las que estaba involucrado su feminicida, Andrés Julián Mesa. El hombre, según lo relata Ávila, se había convertido en una persona obsesiva con su hermana, quien desde hacía ya un buen tiempo había decidido separarse de él por sus conductas violentas, celosas y posesivas. Cuando se presentó el crimen habían pasado más de 20 días desde el momento en que el asesino se había ido de la casa en la que vivía con Chávez, con quien adoptó una hija.

La hermana recordó, en la entrevista con el programa citado, que las amenazas del hombre se habían hecho reiteradas y que, pese a las medidas legales que había interpuesto Chávez para proteger su vida, su pariente nunca recibió apoyo ni protección. "Una comienza a pensar 'a esto se le hubiera hecho un alto antes', verdaderamente las demandas que ella había colocado o la protección que ella había solicitado no la hubieron. (...) Si verdaderamente hay un apoyo a la mujer era para que hubieran tenido una respuesta y ella hubiera visto que sí había un apoyo, pero no hubo apoyo, yo no lo vi", contó la entrevistada.

Según la mujer, tuvieron que pasar días desde que Mesa apagó la vida de Chávez para que, al fin, la familia de la víctima recibiera llamadas de las autoridades con el fin de brindarles apoyo, mismo apoyo que, sostiene Ávila, solicitó su hermana en vano. "Sabía que estaba la demanda y ya, no fue más. Son casos que después de que suceden ahí si llaman. Me llamaron a brindarme un apoyo; incluso a uno le contesté 'esas no son llamadas para este momento, hubieran sido antes de que sucediera todo esto que está pasando' ¿Cuántos casos no pasan?", agregó en el programa.



Los planes de vida que tenía Yesica Chávez, mujer asesinada por expareja en salón de belleza

Chávez, tal como lo relata su hermana al pódcast previamente citado, tenía planes de irse del país. Según contó Ávila, la mujer trabajaba en un salón de belleza de Bogotá y, con el dinero recibido, pretendía pagar deudas para finalmente poderse ir a vivir a España, como lo tenía planeado. "Ella tenía planes de irse a vivir a España, ella pensaba pagar unas deudas e irse", dijo la entrevistada.

Lina Marcela Chávez, otra hermana de la víctima, contó al medio Citytv: "Tengo entendido que nunca le prestaron apoyo". La mujer sostiene, al igual que Ávila, que la mujer había solicitado a la Fiscalía una medida contra Andrés Julián Mesa Ramírez, el policía responsable de su muerte. De acuerdo con Chávez, dicha medida respondía a situaciones de violencia intrafamiliar que el uniformado habría ejercido durante la relación que mantuvo con la víctima.



Así se enteró la hermana de Yesica sobre su feminicidio

Una de las mujeres que se encontraban en el salón de belleza, llamada Valentina, reaccionó y salió corriendo. Fue quien le avisó a Ávila y a las autoridades de lo que acaba de ocurrir. "Yo estaba en la casa sola, escuchando una prédica, estaba en el segundo piso cuando escuché que esa puerta, mejor dicho, como si me fueran a tumbar la puerta. Abrí y ella (Valentina) me gritó Yesica. Yo me derrumbé", contó la hermana de la mujer.

La mujer relató que al enterarse de que algo le había sucedido a su hermana, se desmayó de inmediato. Al recuperar el conocimiento, notó que había varias personas en su casa. En ese momento, Ávila preguntó por su hermana, y alguien le respondió: "Vamos para el salón". Al llegar al lugar, presenció cómo las autoridades se llevaban al expolicía del sitio, "cogido entre los pies y las manos".

Más tarde, le comunicaron que su hermana había fallecido y le dijeron que "no había nada que hacer". "Ahí es donde uno siente que se derrumba. Yo creo que a mí me levantaban cada ratico del piso porque la verdad uno no siente fuerzas de nada. Uno lo único que quiere es que eso sea una mentira (...) Yo decía: ¿por qué? ¿Por qué Yesica? ¿Por qué tiene que estar pasando esto? Fue terrible, fue impactante, en un segundo cambia todo", expresó con profundo dolor.

