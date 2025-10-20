En vivo
VIDEO | Dos muertos tras accidente de avión que se salió de la pista y cayó al mar en Hong Kong

VIDEO | Dos muertos tras accidente de avión que se salió de la pista y cayó al mar en Hong Kong

La aeronave golpeó un vehículo de patrulla con dos trabajadores antes de precipitarse al agua. El golpe destrozó la parte frontal del avión, el cual quedó semisumergido.

Por: EFE
Actualizado: 20 de oct, 2025
Editado por: Laura Valentina Mercado
Accidente aéreo en Hong Kong.
