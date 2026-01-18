Influencer argentino relató dramático momento que vivió en el descarrilamiento de trenes en España

España continúa conmocionada tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ocurrido en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba, un accidente que deja al menos 21 personas muertas y decenas de heridos, según fuentes cercanas a la investigación. Entre los testimonios de sobrevivientes que han comenzado a conocerse está el de Lucas Merayo, influencer argentino conocido en redes sociales como Merakio, quien viajaba en uno de los convoyes implicados y relató el dramático momento que vivió durante el descarrilamiento.



Merakio, youtuber y creador de contenido argentino residente en España, se encontraba a bordo del tren de la empresa Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid, cuando se produjo el siniestro. El accidente ocurrió apenas una hora después de la salida del tren, cuando varios de sus vagones descarrilaron e invadieron la vía contigua, por la que circulaba un convoy Renfe Alvia con destino a Huelva, que también terminó fuera de la vía tras el impacto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

A través de su cuenta de Instagram, el influencer compartió imágenes y videos que documentan los minutos posteriores al descarrilamiento, así como el proceso de evacuación. En una de sus primeras publicaciones escribió que junto a su pareja se encontraba bien: “Volviendo de Málaga para Madrid a la altura de Córdoba descarrilaron dos vagones de nuestro tren. Hay heridos. Con Vicky estamos bien no nos pasó nada”, mensaje que acompañó con registros audiovisuales desde el interior y el exterior del vagón en el que viajaba.

En los videos se observa a los pasajeros aún dentro del tren, mientras reciben agua y esperan indicaciones, así como escenas desde el exterior donde los equipos de emergencia realizan labores de rescate. Aunque los clips son breves, reflejan la tensión y la incertidumbre que se vivieron en esos instantes. En otra publicación, Merayo mostró los destrozos dentro del vagón y cómo, en medio de la oscuridad, las luces de ambulancias y vehículos de emergencia iluminaban la zona del accidente.



El influencer precisó en sus mensajes que se encontraba “a 20 minutos de Córdoba” al momento del choque y reveló que viajaba en un vagón contiguo a los más afectados. En una de sus publicaciones más impactantes, señaló el coche en el que iba y expresó con asombro: “Yo estaba ahí, en ese”, al tomar conciencia de lo cerca que estuvo de resultar gravemente herido o perder la vida.



Las imágenes posteriores muestran el protocolo que debieron seguir los pasajeros ante la magnitud del descarrilamiento. En los registros compartidos por Merakio se escucha a un funcionario del tren indicar que permanecieran en sus asientos mientras se atendía la emergencia y se coordinaban las labores de rescate. Más adelante, el influencer afirmó en sus historias que los pasajeros fueron evacuados y trasladados al pueblo siguiente.

Publicidad

Además de los registros en redes sociales, Merayo dio su testimonio al noticiero español La Sexta, donde reconstruyó cómo comenzó todo. Según relató, viajaba en el vagón cinco cuando percibió “unos golpes en la vía”. Al principio no le parecieron extraños, pero, explicó, “de repente los golpes eran más”. En ese momento, aseguró, “todo se sucedió como una película”.

El argentino contó que otro tren pasó por el costado y que la vibración aumentó de forma brusca. “Nos pasó otro tren por al lado y todo empezó a vibrar mucho más, se sintió un golpe atrás y la sensación de que todo el tren se iba a caer, a romper”, recordó. Poco después, se apagaron las luces y comenzaron a escucharse los gritos de los heridos. “Se empezaron a escuchar sonidos de los heridos que les habían caído encima las maletas y muchos de ellos con heridas por cristales”, añadió.Merayo describió finalmente el episodio como “una película de terror”.

Publicidad

Mientras, continúan las labores de atención y rescate, las autoridades españolas mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas del siniestro. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible señaló que la situación es “terrible” y que “la cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento”, mientras que la empresa Iryo aseguró haber activado todos sus protocolos de emergencia y colaborar con las autoridades.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y afirmó que todos los servicios de emergencia trabajan de forma coordinada en la zona del descarrilamiento.



Imágenes posteriores al descarrilamiento

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE

Hcarrenb@caracoltv.com.co