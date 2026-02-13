Secretario de Gobierno de Brasil les disparó a sus hijos y acabó con su vida: hay una hipótesis

Hay conmoción en Brasil por la muerte del secretario de Gobierno de Itumbiara, Thales Machado, quien les disparó a sus dos hijos, de 8 y 12 años, y luego se quitó la vida.

Uno de los dos niños, el menor, sobrevivió al ataque, pero su estado es crítico, según han informado medios de Brasil como Band. (Lea también: Hombre mató a su yerno tras enterarse que su hija era víctima de violencia, todo quedó en video)



La hipótesis que tienen las autoridades sobre la tragedia en Brasil

El miércoles 11 de febrero, Machado participó de reuniones y publicó fotos de actividades que realizó en su jornada laboral. Sin embargo, en la madrugada del jueves el funcionario activó el arma contra sus hijos y se quitó la vida.

Supuestamente, el funcionario habría contratado a un investigador para que siguiera a su esposa, que había viajado a Sao Paulo, y recibió un video en el que presuntamente ella estaba con otro hombre.



Tanto la grabación como un mensaje que al parecer escribió el funcionario circularon en redes sociales. La supuesta carta fue eliminada después.



En lo que escribió, el brasilero decía que “todo tiene un final… y hoy llegó el nuestro, lamentablemente. Siempre intenté, en estos 15 años de mi familia, mantener la mejor armonía y el mayor respeto posible, pero hoy llegué a un límite impensado”.

“Mi esposa salió de Itumbiara hacia Sao Paulo para encontrarse con una persona… días difíciles aquí. Ella estuvo distinta desde hace algunos días y de ahí nació la desconfianza, pero nunca imaginé que llegaría a hacer eso”, decía.

Agregó: “Nos separamos, yo y mis hijos, que ahora son ángeles que inevitablemente vienen conmigo". Y en palabras que, al parecer, le dirigió a su esposa -quien no estaba en la ciudad-, dijo: “Solo quería verdad y respeto que tú, tristemente, no tuviste y andas con una persona pícara”.

Machado era el yerno del alcalde de Itumbiara, Dione Araújo, quien tuvo que recibir atención médica al enterarse de la noticia.

De acuerdo con el medio Brand, “la Policía Civil sigue el caso para establecer oficialmente la cronología de los hechos, aunque la principal línea de investigación apunta a un crimen seguido de suicidio motivado por cuestiones pasionales” y por ahora descartan que haya otra persona involucrada en el crimen. (Lea también: Un crimen milimétricamente planeado: las 4 pistas que deja el asesinato de Gustavo Aponte en Bogotá)

Sobre la condición del hijo menor del funcionario de Brasil, Band informó que “el hospital indicó que, por razones éticas, no sería posible proporcionar detalles sobre el estado de salud del niño”, esto luego de que algunos medios informaran que había fallecido.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co