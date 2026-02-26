Crimen de influencer paisa "La Traviesa": capturan a su pareja, presunto responsable del asesinato

Estefanía Restrepo Valencia, conocida en redes sociales como “La Traviesa”, fue asesinada el pasado mes de octubre en el municipio de Caldas, departamento de Antioquia. La mujer de 26 años llegó a un centro asistencial de la ciudad de Medellín con heridas efectuadas con arma cortopunzante. La persona que sería su pareja, quien la llevó hasta urgencias, argumentó que Restrepo había sido víctima de un violento hurto.

Tras una investigación de cuatro meses, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, determinaron que la pareja de la influencer sería el presunto responsable del crimen. El hombre de 31 años fue capturado en vía pública del barrio Robledo Palenque, en Medellín y dejado a disposición de la Fiscalía. "Tras las audiencias preliminares, un juez le dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad", se lee en un comunicado de la Policía en el que se da más detalles del caso.



¿Qué se sabe de la muerte de la influencer "La Traviesa" en Antioquia?

De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional, "la acción judicial es el resultado de cuatro meses de trabajo investigativo adelantado por hombres y mujeres de la Seccional de Investigación Criminal, quienes desplegaron métodos especializados de recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física, tanto técnica como testimonial, que permitieron esclarecer los hechos". (Le puede interesar: Hombre falleció por graves quemaduras: vecinos y familiares señalan que mujer le prendió fuego).



El capturado había llevado a la influencer "La Traviesa" a un centro asistencial en El Poblado. La mujer había recibido cuatro puñaladas en puntos críticos de su cuerpo luego de, según quien sería su pareja, haber sido víctima de un robo en plena vía. El hombre sostuvo que todo ocurrió cuando se encontraba junto a la mujer en su vehículo a la altura de la variante a Caldas. Según esta versión, el sujeto estaba junto a la mujer cuando fue abordado por dos personas en motocicleta, quienes les pidieron todas las pertenencias y los amenazaron con armas contundentes.



La Policía indicó que el capturado "intentó encubrir los hechos manifestando haber sido víctima de hurto en la variante de Caldas y que su compañera al oponerse, fue agredida con arma cortopunzante, el rigor técnico y científico de la investigación permitió desvirtuar esa versión y establecer lo que en realidad ocurrió". La investigación lleva a pensar que la agresión ocurrió dentro del vehículo del hombre y que habría sido él el culpable de las graves heridas que sufrió la influencer.

"Dentro de las labores desarrolladas se destaca el análisis de cámaras de video vigilancia públicas y privadas, la realización de entrevistas, la inspección técnica al lugar de los hechos, el análisis forense y el estudio detallado del vehículo de propiedad del capturado, en cuyo interior se habría materializado la agresión con arma cortopunzante", agregaron las autoridades. (Le puede interesar: Condenan a hombre cercano a alias El Costeño, del caso Miguel Uribe, por homicidio de mexicano).

Cuando ocurrió el crimen, el padre de Estefanía Restrepo Valencia le dijo al medio de comunicación local Teleantioquia que el testimonio del hoy capturado tendría algunas incongruencias. En primer lugar, el padre de la influencer dijo que, pese a que la versión de la pareja apunta a que todo ocurrió por un hurto, los delincuentes no se llevaron ninguna pertenencia. "Dicen que los abordaron dos muchachos en una moto para robarlos y que, en medio del forcejeo, le pegaron una puñalada a mi hija, pero no se llevaron absolutamente nada", explicó.

