Influencer Rodolfo Márquez, Fofo, es sentenciado a 17 años de cárcel por tentativa de feminicidio

Un juez del Estado de México sentenció a 17 años y 6 meses de prisión al influencer Rodolfo Márquez, más conocido en las plataformas digitales como Fofo, por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

El 22 de febrero de 2024, el hombre de 27 años le propinó una brutal golpiza a Edith Márquez, de 52, en el parqueadero de un centro comercial del municipio de Naucalpan, Estado de México.

El intento de feminicidio quedó grabado en un video que se hizo viral en internet.

Fofo Márquez, además de la sentencia de prisión, deberá pagar una multa de 67.313,40 pesos mexicanos, lo equivalente a cerca de 14 millones de pesos colombianos o 3.297 dólares. También tendrá que hacer una reparación del daño por 277.400 pesos mexicanos (más de 56 millones de pesos colombianos / 13.588 dólares).

Tras la condena, el generador de contenido para redes socieles tendrá que estar tras las rejas hasta cuando tenga 44 años. El influencer tuvo la oportunidad de reducción de pena si se hubiera declarado culpable de los cargos que le imputaban, pero no lo hizo y finalmente recibió los 17 años y 6 meses de prisión.

Víctima de Fofo Márquez teme por su vida

Edith Márquez, víctima de la golpiza por parte de Fofo y quien pidió protección, a la salida del juzgado declaró ante los medios que se sintió intimidada por la familia de su agresor durante la audiencia en la que se le dictó sentencia al influencer.

“Me vi intimidada en la audiencia por su mamá, en la manera en que me vio y tengo miedo por mi vida”, dijo Edith.

La mujer especificó que la mamá de Fofo "se paró en frente de mí, el tiempo que ella pudo, aún estando los policías a lado mío, no le importó. Tengo pánico, estoy muy espantada. Me vio de una manera directa, amenazante, como diciendo: ‘esto lo vas a pagar’. Créanme que nunca me había sentido de esa manera. Créanme que si sus ojos hubieran sido puñales o balas, me hubieran llegado”.

Finalmente, la mujer adujo que “si algo le llega a pasar a cualquier familiar mío o a mí directamente, imputo directamente como responsable a la familia de Fofo Márquez. Todavía no puedo salir sola a ningún lado, tengo que salir siempre acompañada”, aseguró.