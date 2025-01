Migrante colombiano en EE. UU. narra el temor que le da caer en una redada: “Estamos subsistiendo"

Caer en una redada, ser capturado, tratado como un criminal y deportado de Estados Unidos es un pensamiento que no ha logrado salir de la cabeza de uninmigrante colombiano, a quien llamaremos ‘Nicolás’.

“Sí, tenemos un poco de miedo de lo que pueda pasar. Tenemos miedo de que nos puedan devolver”, dijo el joven.

Él llegó hace cerca de dos años a Estados Unidos. No entró ilegalmente, lo hizo con visa de estudiante, pero realmente viajó con la intención de quedarse y trabajar. No es ni remotamente un criminal, pero al violar su estatus migratorio, que no le permite laborar en ese país, sabe que puede ser un blanco de las autoridades migratorias.

(Lea también: Estados Unidos suspendió cualquier ayuda para Colombia y otros países: esto se sabe )

Publicidad

Y es que desde que Donald Trump se posesionó el pasado 20 de enero para su segundo mandato como presidente de Estados Unidos firmó una serie de leyes migratorias que dejan ya más de 500 arrestos de los llamados inmigrantes ilegales y la expulsión del país de decenas de ellos.

‘Nicolás’ narró lo que ha pasado en la reciente semana y por qué ha estado tan intranquilo.

Publicidad

“Yo estaba muy tranquilo hasta hace dos días que hablé con otra amiga que también es estudiante y también es mesera y ella me dijo: ‘oye, yo estoy preocupada porque en Maryland ya hicieron redadas en restaurantes’, lo cual nosotros pensábamos que siendo meseros estaríamos mediamente protegidos y no”.

‘Nicolás’ tiene miedo de que le ocurra algo como lo que pasó en un depósito en Nueva Jersey, donde la agencia de inmigración ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., por su sigla en inglés) llegó sin ningún tipo de orden judicial a realizar un allanamiento y detuvo no necesariamente criminales, sino hasta a un ciudadano estadounidense que, incluso, era veterano. De ahí el reclamo del alcalde de Newark.

“Ninguna de estas personas eran violadores, asesinos o criminales”, manifestó Ras Baraka, alcalde de Newark, Nueva Jersey.

'Nicolás' tomó una radical decisión



‘Nicolás’ no quiere llegar a esa instancia en la que sienta vulnerados sus derechos y por eso tomó la determinación de devolverse a Colombia y dejar su trabajo botado antes de que sea tarde.

Publicidad

Preguntado sobre si es injusto lo que está pasando, Nicolás enfatizó: “Totalmente, no estamos haciendo nada ilegal, simplemente estamos subsistiendo y, al fin de cuentas, si la preocupación es la economía, le estamos aportando a la economía de Estados Unidos”.

Desde que Trump asumió el poder se han detenido 538 inmigrantes ilegales. Este viernes 24 de enero salieron los primeros vuelos de deportación en aviones militares con 79 guatemaltecos, quienes fueron repatriados.