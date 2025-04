Investigan muerte de mujer que acusó al príncipe Andrés y a Jeffrey Epstein de abuso sexual

La familia de Virginia Giuffre, mujer que acusó al príncipe Andrés de Inglaterra y a Jeffrey Epstein de abuso y explotación sexual , dijo que la mujer falleció a los 41 años. Fue una "heroína" que "será siempre recordada por su increíble coraje", y que, "al final, el peso del abuso fue insoportable". En un comunicado que recoge este sábado en sus redes el programa de actualidad australiano 60 minutos, la familia de Giuffre informó de que la mujer falleció ayer en su granja del oeste de Australia.

"Virginia fue una guerrera en la lucha contra el abuso y la explotación sexual (...) Será extrañada de manera inconmensurable". La familia de Giuffre destaca que sus tres hijos, Christian, Noah y Emily, "eran la luz de su vida" y que el nacimiento de su hija le impulsó a "luchar contra aquellos que abusaron de ella".

Fuentes familiares habían confirmado a la cadena estadounidense NBC que Giuffre falleció en Neergabby (oeste de Australia), donde residía desde hacía varios años. Su familia compartió en el comunicado, asegurando, que la causa de su muerte fue suicidio.

La policía del estado de Australia Occidental comunicó que los equipos de emergencia habían recibido un aviso por Giuffre, hallada inconsciente en su casa . "Lamentablemente, la mujer de 41 años fue declarada muerta en el lugar", afirmó la policía. Los detectives investigan el caso, pero "los primeros indicios son que la muerte no es sospechosa".

El mes pasado, Giuffre fue hospitalizada después de que su carro fuera embestido por un bus escolar al norte de Perth. Entonces, la mujer publicó en Instagram un alarmante mensaje junto a una fotografía con heridas y hematomas en su rostro. "Tengo insuficiencia renal, me han dado cuatro días de vida, me han trasladado a un hospital especializado en urología. Estoy lista para irme, aunque no hasta que vea a mis niños por última vez", escribió.

AFP

¿Quién era Virginia Giuffre?

Nacida en Sacramento, California, fue una de las primeras y más fuertes voces que exigieron cargos penales contra Epstein y sus cómplices. Su testimonio resultó clave en la investigación que derivó en la condena de 20 años contra la británica Ghislaine Maxwell, examante y mano derecha de Epstein , encontrada culpable de cinco delitos relacionados con el tráfico sexual de menores de edad, reclutadas para el empresario e inversionista financiero.

"Quiero dejar una cosa clara. Jeffrey Epstein es un terrible pedófilo, sin lugar a dudas; pero nunca lo hubiera conocido si no hubiera sido por ti", dijo Giuffre en un mensaje enviado el día de la condena de Maxwell. En 2021, Giuffre explicó en una demanda civil que Epstein la obligó a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés, el segundo hijo de la reina Isabel de Inglaterra, en al menos tres ocasiones cuando ella tenía 17 años (y él 41) a cambio de 15.000 dólares.

"Se vio obligada (Giuffre) mediante amenazas expresas o implícitas, por Epstein, Maxwell y/o el príncipe Andrés a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés, y temía la muerte o lesiones físicas, tanto para ella como para otra persona, y otras repercusiones por desobedecer a Epstein, Maxwell y el príncipe Andrés debido a sus poderosas conexiones, riqueza y autoridad", rezaba la demanda. El príncipe Andrés, que fue despojado de sus funciones militares y título real, lamentó después su relación con Epstein, quien murió en una celda en 2019 antes de ser juzgado, y reconoció que este "traficó a innumerables niñas a lo largo de muchos años".

EFE/AFP/MATEO MEDINA ESCOBAR