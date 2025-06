Irlanda exhumará 796 cuerpos de niños hallados en hogar religioso para madres solteras

En Irlanda se preparan para conocer nuevos detalles sobre uno de los descubrimientos más aterradores de la última década en ese país. En 2014, una historiadora local descubrió que, en un hogar católico que funcionó hasta 1961 habían cerca de 800 cadáveres de niños en una fosa común. Tras 11 años, se ha decidido exhumar a todas las víctimas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las autoridades han anunciado que exhumaran los cuerpos desde el próximo mes de julio. En total, se ha determinado que hay 796 cuerpos de niños entre recién nacidos y hasta los 9 años en la fosa. El hallazgo sigue dejando sorprendidos y consternados a los irlandeses.

¿Cómo se descubrieron los cuerpos?

Todo inició cuando, en 2014, la historiadora Catherine Corless empezó a investigar el predio en el que funcionó el hogar para mujeres solteras. El lugar era un albergue llamado Santa María del Buen Socorro de Tuam, a unos 200 kilómetros al oeste de Dublín, una casa custodiada y manejada por la Iglesia católica desde 1925 y hasta 1961 en el que recibían a "mujeres perdidas", es decir, solteras embarazadas que en ese entonces, inicios del siglo XX, eran rechazadas por la sociedad.

Publicidad

En medio de su investigación de la historia del albergue, Corless descubrió los registros de fallecimiento de los niños, quedando completamente sorprendida con el número de menores de edad que murieron y fueron enterrados en una fosa común. Los registros indican que las principales causas de muerte de los menores fue por: malnutrición, tuberculosis y neumonía. Sin embargo, a lo largo de los años se ha planteado también la posibilidad de que estos menores hayan sido torturados y sometidos a malos tratos por ser hijos de mujeres no casadas y, por ende, una ofensa para la sociedad.

Este descubrimiento causó gran conmoción en la sociedad, lamentando lo que habría ocurrido con estos niños y causando la apertura de una investigación más extensa sobre todos los hogares de este tipo que existieron en el país. El Hogar de Tuam fue una de 10 instituciones donde la iglesia católica albergó a unas 35.000 "mujeres caídas", ellas recibían techo y comida a cambio de trabajar en lavanderías; mientras que sus hijos eran aún más rechazados.

Publicidad

Los hijos de estas mujeres, según lo que se pensaba en ese entonces, no podían ser bautizados y eran enviados a otro tipo de escuelas, separados de los hijos de matrimonios. Permanecían en los albergues hasta que fueran adoptados, aquellos que murieran no merecían entierro cristiano, lo que llevó a esta fosa común, según se ha dicho.

La Iglesia pidió perdón

El revuelo de esta noticia fue tanto que, en 2021, la orden religiosa que operaba un hogar para madres solteras en el pueblo irlandés de Tuam pidió perdón. "No estuvimos a la altura de nuestro cristianismo cuando dirigíamos el Hogar", reconocieron en un comunicado las Hermanas del Buen Socorro y agregaron que "no respetamos la dignidad inherente de las mujeres y los niños que vinieron al hogar. No les ofrecimos la compasión que tanto necesitaban".

El gobierno irlandés ordenó la investigación de los hechos y, desde la congregación, pidieron que se hiciera justicia. "Reconocemos en particular que los bebés y niños que murieron en el hogar fueron enterrados de una manera irrespetuosa e inaceptable. Por todo eso, lo sentimos profundamente. Esperamos y rezamos para que el proceso de sanación llegue a todos los afectados; los que están vivos y los que han muerto (...) Esperamos que nosotros, nuestra iglesia y nuestro país, podamos aprender de esta historia", concluyeron.

Los cuerpos de los niños han permanecido por 11 años, desde su descubrimiento, en la misma fosa séptica de la casa, la cual fue derrumbada en 1972, dejando solo intacta la fosa. Cosa que cambiará a partir del próximo mes, pues se pretende retirar los cuerpos para darles una sepultura cristiana, un pedido que hizo la historiadora desde que hizo el hallazgo. "Cuando comencé este proyecto, nadie me quería escuchar (…) suplicaba: saquen a los bebés de estas cañerías, hay que ofrecerles el entierro cristiano digno que se les negó", señaló Corless a AFP.

Publicidad

La investigación ha revelado que, posiblemente, 9.000 niños murieron en este tipo de hogares en Irlanda. Además, que en total 56.000 mujeres solteras y 57.000 niños pasaron por 18 hogares de ese tipo en el país entre 1922 y 1998.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL