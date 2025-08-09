Publicidad

Noticias Caracol  / MUNDO  / En impactante choque, mueren cinco integrantes de una familia latina en carretera de Estados Unidos

En impactante choque, mueren cinco integrantes de una familia latina en carretera de Estados Unidos

Cinco integrantes de una familia, entre ellos menores de edad, murieron en un accidente vial en Colorado, Estados Unidos. Sus familiares y allegados piden apoyo para repatriar los cuerpos.

Accidente de tránsito en Colorado, Estados Unidos
Cinco integrantes de una familia latina murieron tras un choque en vehículo en una vía de Colorado, Estados Unidos.
Redes sociales
Por: Noticias Caracol
|
Actualizado: agosto 09, 2025 01:02 p. m.

Una familia perdió la vida en un trágico accidente de tránsito en Colorado, Estados Unidos, luego de que un conductor invadiera el carril contrario y provocara la colisión que dejó cinco víctimas mortales.

El hecho ocurrió en la mañana del lunes 4 de agosto de 2025, cuando la familia, que viajaba en una camioneta de alta gama GMC Yukon por el carril sur de una autopista, fue embestida por otro vehículo que, de manera repentina, cruzó desde el carril norte e impactó de forma fatal, según reportaron medios locales de ese país.

A pesar de los esfuerzos por rescatarlos, ambos vehículos estallaron en llamas, lo que dificultó las labores de auxilio. Finalmente, la noticia desgarradora confirmó la muerte de los cinco ocupantes de la camioneta de alta gama.

¿Quiénes eran las víctimas?

Las víctimas fueron identificadas como Andrés Cabral-Bañuelos, de 2 años; Manuel Cabral-Bañuelos, de 5; María Cabral-Bañuelos, de 12; Andrea Bañuelos-Salazar, de 30, y Manuel Cabral-Torres, de 34 años.

Según medios locales, la familia oriunda de Jerez, Zacatecas, México, estaba conformada por los padres y sus tres pequeños hijos. Todos fallecieron tras el violento choque frontal con un conductor que circulaba en sentido contrario.

En cuanto al otro conductor, un joven de 25 años oriundo de Parker, fue trasladado al hospital más cercano con graves lesiones.

Debido a este suceso, la comunidad local quedó consternada por la pérdida de toda la familia, residente en Kremmling, un pequeño pueblo ubicado a unas 100 millas de Denver. Aunque aún no se han revelado más detalles sobre las causas del choque, las autoridades aseguraron que la investigación continuará.

Asimismo, se conoció que los familiares de las víctimas iniciaron una campaña para cubrir los costos funerarios y de repatriación. Por ello, han hecho un llamado a la solidaridad de la comunidad para reunir los recursos necesarios y poder despedirlos dignamente.

