Hombre murió tras fuerte golpiza de sus hijos en una tienda: había presentado 10 denuncias

Un nuevo parricidio ha causado indignación en España. Se trata de un comerciante llamado Felipe Hernández, de 65 años, quien murió tras ser agredido por dos de sus hijos dentro de su propio negocio. El crimen quedó grabado por cámaras de seguridad, que captaron cuando su hijo mayor, de 35 años, y su hermana, de 31, irrumpieron en el lugar y lo comenzaron a golpear, hasta dejarlo tendido en el suelo.

El local se llamada Tejidos Hernández, y se encontraba en Murcia, ciudad al sureste de España. El suceso ocurrió el pasado 19 de julio, cuando Felipe Jr., el hijo mayor del hombre asesinado, y Rosario, su hermana, accedieron al establecimiento por la entrada principal, según el medio español Antena 3. En las cámaras se ve cómo se dirigieron a la habitación donde estaba su padre, ubicada en la parte trasera de la tienda.

Allí, sin mediar palabra, Felipe Jr. le propinó un primer puñetazo que derribó al hombre de 65 años al suelo, y luego lo siguió golpeando repetidamente y dándole patadas cuando intentaba pararse. Rosario, en medio de la escena, recogió el celular de su padre del suelo. Luego de varios minutos, los sujetos se retiraron del lugar. La víctima se paró y logró salir de la tienda para pedir ayuda en la calle. “Me han pegado mis hijos”, decía, pero luego se desplomó. Las unidades de emergencia llegaron al lugar para intentar auxiliarlo... sin embargo, ya era tarde.



¿Qué se sabe de los agresores de Felipe Hernández?

De acuerdo con el diario El País de España, Felipe Jr. es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, y ha sido premio de ambas titulaciones. Por otro lado, Rosario es la pequeña de los cuatro hermanos y se graduó en Enfermería y Medicina. Los medios locales han señalado que Felipe, su padre, anteriormente había denunciado alrededor de 10 veces a sus hijos por amenazas en su contra y violencia verbal, sobre todo después de que se separó de su exesposa, hace de 12 años. Su hermano, José Hernández, le dijo a El País que los hijos crecieron "viendo como su madre ridiculizaba a su padre en público, lo ninguneaba, se mofaba de él, lo dominaba, le trataba muy mal y después también los hijos, que no han salido aún del nido materno".

Algunas de las denuncias que interpuso contra sus hijos tienen que ver con el robo de las llaves de la casa y de su dinero, amenzarlo mientras estaba en la tienda, raparle su celular mientras estaba en la calle, escupirle, entre otros. “No vamos a parar hasta que te pase algo”, le decían.

Al parecer, sus hijos lo culpaban por no pagarles una pensión ni incluirlos en su herencia. Sin embargo, los allegados a Felipe comentaron que él les dejó gran parte de sus bienes. “Había conservado solo dos plazas de garaje, que alquilaba de vez en cuando por 50 euros, eso era todo lo que poseía”, señaló su abogado, Eduardo Simó, a El País. “Mi hermano les dio todo cuanto tenía a ella y a ellos, solo quería que le dejaran en paz (...) El sistema le ha fallado a mi hermano, le decían que eran cosas de familia, por eso ahora tiene que saberse toda la verdad y tiene que hacerse justicia”, contó José Hernández.

Felipe Jr. fue detenido en la casa de su madre en Archena, municipio de España donde vive junto a ella y sus hermanos. Mientras que Rosario fue arrestada por las autoridades después, ya que se fue a ver a una amiga y no estaba cuando los agentes se presentaron en la vivienda familiar. Los dos hermanos están siendo investigados por homicidio.

