Médica en EE. UU. apareció muerta y quemada tras descubrir secreto de su esposo: revelan documentos

La comunidad de San Marino, en el condado de Los Ángeles, Estados Unidos, quedó conmocionada a comienzos de este año cuando una reconocida médica y madre de gemelos fue hallada muerta en el estudio incendiado de su vivienda. La víctima, identificada como Irene Gaw-Lai, ejercía como endocrinóloga en Arcadia, ciudad en California, y vivía junto a su esposo, Yoon “Kevin” Lai, y sus hijas en una zona residencial tranquila y exclusiva.

El hecho ocurrió el 6 de enero de 2025 en la cuadra 2600 de Lorain Road. Sin embargo, el caso cobró relevancia nuevamente más de seis meses después, cuando el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles formuló cargos contra Lai por asesinato y por incendio provocado en un edificio habitado. El acusado se declaró inocente y fue liberado tras pagar una fianza de 2,25 millones de dólares.

A la par de la noticia de la nueva imputación, en los últimos días fueron revelados nuevos documentos judiciales, citados por Los Angeles Times, que describen detalles de la autopsia de la médica y los hallazgos que llevan a pensar que su muerte no pudo haber sido accidental.

De acuerdo con estos textos, el cuerpo de Gaw-Lai fue encontrado por los bomberos con quemaduras en aproximadamente el 60 % de su superficie corporal. El informe forense incluido en la investigación señaló también fractura de nariz y cuenca ocular, pérdida de un diente, hematomas en las rodillas y otras partes del cuerpo, así como múltiples cortes y contusiones.

En el lugar, los investigadores hallaron una sartén y un bate de béisbol metálico con rastros de sangre, de acuerdo con el resumen de la investigación presentado ante el tribunal. Las evidencias apuntaban a que la médica había sido agredida antes de que se produjera el incendio que terminó con su vida.

Se debe destacar que, en un primer momento, las autoridades no ofrecieron mayores detalles públicos sobre las circunstancias del crimen. No obstante, en una presentación judicial, los hijos de la víctima afirmaron que “sospechan que Yoon tuvo alguna participación en el reciente y prematura fallecimiento de su madre”.



Sospechas y revelaciones de documentos: el secreto que ocultaba el hombre

La muerte de Gaw-Lai reveló, a través de cientos de páginas de registros judiciales revisados por Los Ángeles Times, tensiones maritales desde los primeros años, disputas legales y un proceso de divorcio en curso que habría expuesto un conflicto por propiedades millonarias.

En esta línea del tiempo, lo registros judiciales indican que Gaw-Lai y Lai contrajeron matrimonio en 2002, pero pocos meses después la médica solicitó el divorcio.y que, aunque la pareja se reconcilió antes del nacimiento de sus gemelos en 2008, las dificultades continuaron.

En agosto de 2024, Gaw-Lai volvió a pedir el divorcio, alegando diferencias irreconciliables. En esa ocasión, también solicitó la revocación del acuerdo prenupcial firmado en 2002, luego de descubrir que varias propiedades de la pareja estaban a nombre exclusivo de su esposo.

En documentos citados por Los Ángeles Times, los hijos de la pareja afirmaron que se enteraron de que, además, su padre tenía una relación extramatrimonial tras revisar su teléfono. Mensajes de texto presentados ante el tribunal muestran que, aunque hablaron de una posible reconciliación, Gaw-Lai puso condiciones: anular el acuerdo prenupcial, incluir su nombre en todas las propiedades y que su esposo asistiera a terapia.

“Eso parece mucho, ¿crees que estará de acuerdo?”, le escribió a su hermano, Enrico Gaw Gonzalo. “Depende de lo que sea más importante para él...”, respondió ella.

El 7 de septiembre de 2024, el acuerdo prenupcial fue revocado y el nombre de Gaw-Lai se añadió como copropietaria de la casa de San Marino. Sin embargo, familiares aseguraron al medio que, a pesar de la aceptación de sus condiciones por parte de su esposo, la médica seguía decidida a continuar con el divorcio.

En documentos judiciales, allegados señalaron que ella manifestó temor por su seguridad si quedaba sola con Lai. Según el medio citado, días antes de su muerte, Gaw-Lai dijo a otras personas que temía por su vida.



La cronología de la muerte: las cámaras y extraña reacción del esposo

Los registros también detallan lo ocurrido el día de su fallecimiento. El 6 de enero, Lai llegó a la vivienda a las 7:06 a. m. para llevar a las gemelas a la práctica de béisbol. Seis minutos después, los sensores de las cámaras del comedor y del jardín, que apuntaban hacia el lugar donde fue hallado el cuerpo, fueron desactivados manualmente.

Aunque dijo a sus hijas que iría a trabajar y regresaría tarde, las grabaciones muestran un vehículo similar al suyo regresando al vecindario a las 8:19 a. m. A las 9:46 a. m., la vecina Connie Morris llamó al 911 al ver humo saliendo de la casa. En su declaración, relató que vio a Lai en el interior y que este se mostró desconcertado cuando ella le mencionó el humo. Según Morris, él dijo que su esposa estaba recogiendo a los niños, aunque el vehículo de Gaw-Lai permanecía en la propiedad.

La investigación determinó que el incendio comenzó en la guarida, con dos puntos de ignición: uno junto al cuerpo y otro a unos dos metros de distancia. Tras el incendio, una tía de las gemelas fue designada tutora temporal. Lai impugnó la decisión judicial y afirmó: “Ella se ha negado a devolverme a los niños”.

El 8 de julio, la Oficina del Fiscal de Distrito emitió un comunicado oficial. “La muerte violenta de la Dra. Irene Gaw-Lai es desgarradora y profundamente perturbadora”, declaró el fiscal Nathan J. Hochman. “No solo era una respetada médica y líder empresarial, sino también una madre que merecía seguridad y dignidad en su propio hogar. No descansaremos hasta que el responsable de esta tragedia sin sentido rinda cuentas por sus actos”.

