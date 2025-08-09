Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ESCÁNDALO UNGRD
NICOLÁS MADURO
DAMAS GRATIS
ÁLVARO URIBE
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / MUNDO  / Tiroteo en Nueva York deja tres heridos: un adolescente de 17 años fue detenido

Tiroteo en Nueva York deja tres heridos: un adolescente de 17 años fue detenido

El suceso se registró en la madrugada de este sábado 9 de agosto. Conozca los detalles.

Tiroteo
La persona que abrió fuego tiene 17 años.
Tomado de redes.
Por: Laura Camila Ramos
|
Actualizado: agosto 09, 2025 04:24 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos

Un nuevo episodio de violencia armada sacudió el corazón de Nueva York la madrugada de este sábado 9 de agosto, cuando un joven de 17 años abrió fuego en Times Square, hiriendo a tres personas antes de ser arrestado por la policía.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El tiroteo se produjo alrededor de la 1:20 a. m., tras una disputa cuya naturaleza aún no ha sido precisada por las autoridades. Según informó un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York, las víctimas fueron una mujer de 18 años, que sufrió un corte superficial en el cuello, y dos hombres, de 19 y 65 años, que recibieron disparos en las piernas. Los tres fueron trasladados al Hospital Bellevue, donde permanecen estables.

Últimas Noticias

  1. Claudia Sheinbaum y Donald Trump
    La mandataria aseguró que este golfo recibe su nombre desde 1607 y además está reconocido internacionalmente. -
    Foto: archivo

    México dice que no aceptará la participación de fuerzas militares de EEUU en su territorio

  2. Accidente de tránsito en Colorado, Estados Unidos
    Cinco integrantes de una familia latina murieron tras un choque en vehículo en una vía de Colorado, Estados Unidos.
    Redes sociales

    En impactante choque, mueren cinco integrantes de una familia latina en carretera de Estados Unidos

El adolescente fue detenido en el lugar y la policía recuperó un arma de fuego. Aunque todavía no se han presentado cargos formales, la investigación continúa.

Publicidad

La escena, captada en videos que circulan en redes sociales, muestra a decenas de personas huyendo despavoridas mientras la policía cerraba varios tramos de Broadway y la Séptima Avenida, puntos neurálgicos que confluyen en la emblemática plaza. Más de una docena de patrullas llegaron al sitio para asegurar la zona.

Este nuevo incidente reaviva el debate sobre el acceso a las armas en Estados Unidos. A pesar de que Nueva York cuenta con leyes más estrictas que otros estados, la facilidad para obtener armamento y la alta circulación de armas en el país siguen siendo un problema. El caso se suma a una serie de tiroteos recientes, incluido uno ocurrido a finales de julio en Manhattan, en el que un hombre mató a cuatro personas antes de quitarse la vida, el ataque más mortífero en la ciudad en 25 años.

Publicidad

@naser_azizi01

Three people were shot and wounded in New York's Times Square, the New York Police Department said on Saturday. The people - an 18 year-old female, 19 year-old male, and a 65 year-old male - are in a stable condition in hospital, an NYPD spokesperson said. #newyork #USA #Berlin #justforfun #justforyou

♬ Originalton - Naser Azizi

CAMILA RAMOS
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Nueva York

Estados Unidos