Tiroteo en Nueva York deja tres heridos: un adolescente de 17 años fue detenido

Un nuevo episodio de violencia armada sacudió el corazón de Nueva York la madrugada de este sábado 9 de agosto, cuando un joven de 17 años abrió fuego en Times Square, hiriendo a tres personas antes de ser arrestado por la policía.

El tiroteo se produjo alrededor de la 1:20 a. m., tras una disputa cuya naturaleza aún no ha sido precisada por las autoridades. Según informó un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York, las víctimas fueron una mujer de 18 años, que sufrió un corte superficial en el cuello, y dos hombres, de 19 y 65 años, que recibieron disparos en las piernas. Los tres fueron trasladados al Hospital Bellevue, donde permanecen estables.

El adolescente fue detenido en el lugar y la policía recuperó un arma de fuego. Aunque todavía no se han presentado cargos formales, la investigación continúa.

La escena, captada en videos que circulan en redes sociales, muestra a decenas de personas huyendo despavoridas mientras la policía cerraba varios tramos de Broadway y la Séptima Avenida, puntos neurálgicos que confluyen en la emblemática plaza. Más de una docena de patrullas llegaron al sitio para asegurar la zona.

Este nuevo incidente reaviva el debate sobre el acceso a las armas en Estados Unidos. A pesar de que Nueva York cuenta con leyes más estrictas que otros estados, la facilidad para obtener armamento y la alta circulación de armas en el país siguen siendo un problema. El caso se suma a una serie de tiroteos recientes, incluido uno ocurrido a finales de julio en Manhattan, en el que un hombre mató a cuatro personas antes de quitarse la vida, el ataque más mortífero en la ciudad en 25 años.

