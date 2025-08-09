Publicidad

Familia denuncia negligencia en muerte de joven por bacteria “come carne”

Los médicos que intervinieron a la joven ya habían enfrentado otro proceso por homicidio culposo.

Bacteria
Han pasado 10 años desde que la joven falleció.
Tomado de redes.
Por: Laura Camila Ramos
|
Actualizado: agosto 09, 2025 06:28 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos

La familia de Michelle Cobo, una joven de 20 años que falleció en 2016 tras someterse a una cirugía estética en Quito, denunció que la reciente decisión de la Corte Nacional de Justicia de declarar prescrita la acción penal por homicidio culposo en su caso deja el crimen en la impunidad y borra la posibilidad de que los responsables cumplan sus condenas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Michelle murió después de contraer una grave infección por vibrio vulnificus, una bacteria conocida popularmente como “come carne”, que desencadenó septicemia y posteriormente un paro cardíaco. De acuerdo con las investigaciones, la causa de la contaminación habría sido una deficiente asepsia en la sala quirúrgica de la clínica donde se realizó la intervención.

En 2019, los médicos Hugo T.C. y Carlos H.B. fueron condenados a cuatro años de prisión, pena que más tarde se amplió a seis años y ocho meses. La entonces gerente del centro médico, María M.J., recibió una sentencia de tres años. Sin embargo, con la declaración de prescripción, ninguna de estas penas podrá ejecutarse.

Para la familia, la resolución es una muestra de cómo los vacíos legales y las tácticas dilatorias pueden favorecer a los condenados. “La prescripción no es justicia, es un premio a la estrategia del desgaste. No se trata de personas absueltas por falta de pruebas, sino de sentenciados que evadieron su responsabilidad”, señaló el padre de la joven en un comunicado.

Los Cobo Vallejo recordaron que tanto Hugo T.C. como Carlos H.B. ya habían enfrentado otro proceso por homicidio culposo debido a mala práctica profesional, en un caso que también terminó con la muerte de una paciente.

