Lalit Patidar es un joven de 18 años originario de Madhya Pradesh, India. Patidar ha vivido toda su vida con una condición extremadamente rara, conocida como hipertricosis o síndrome del hombre lobo. Por esta extraña condición, el joven tiene la densidad de vello facial más alta registrada, según Guinness World Records.

"Tiene una enfermedad increíblemente rara llamada hipertricosis, también conocida como síndrome del hombre lobo, que provoca un crecimiento anormal de cabello. Ha superado todas las miradas de extraños y los comentarios desagradables que tristemente imaginarías que habría recibido", escribió Guinness World Records sobre el joven.



Historia del joven con la cara más peluda del mundo

La niñez de Lalit fue muy dura para él, pues jamás imaginó que su apariencia sería motivo de burlas y aislamiento durante su infancia. A pesar de las críticas, él no permitió que las palabras crueles le afectaran, por lo que decidió convertirse en una inspiración para otras personas que padecían las mismas burlas que él.

Joven gana récord Guinness por tener la cara más peluda del mundo: padece extraña enfermedad - guinnessworldrecords.com/ Instagram: @lalitpatidar

Es por eso que, cuando se presentó la oportunidad de participar en el programa italiano Lo Show dei Record, Lalit aceptó con gusto. Durante su visita a Milán, un tricólogo local, especialista en el cuidado del cabello, midió meticulosamente su vello facial, afeitando pequeñas secciones para obtener una medición precisa y fue donde se dio cuenta de que el joven merecía ganar un récord Guinness.

"Tenían miedo de mí, pero cuando empezaron a conocerme y a hablar conmigo entendieron que no era tan diferente a ellos, y que solo por fuera parecía diferente, pero por dentro no soy diferente", le comentó a Guinness el joven.



El joven padece de hipertricosis

La hipertricosis es un trastorno genético raro que provoca un crecimiento excesivo de vello en diferentes partes del cuerpo, y en el caso de Lalit, afecta principalmente su rostro. Esta enfermedad es tan inusual que, según informes de Guinness World Records, solo alrededor de 50 personas en todo el mundo han sido diagnosticadas con esta condición desde la Edad Media.

Lalit es uno de esos casos y, con una densidad de vello facial de 201.72 cabellos por centímetro cuadrado, ha alcanzado este logro. Además, según proporciones de récord Guinness, el joven tiene un 95% de vello en su cara.

Joven gana récord Guinness por tener la cara más peluda del mundo: padece extraña enfermedad - Instagram: @lalitpatidar520

Con el reconocimiento en mano, Lalit expresó su gratitud y alegría por este logro único y afirmó que estaba "sin palabras, no sé qué decir, estoy muy feliz de recibir este reconocimiento". En muchas ocasiones, ha sido abordado por personas que le sugieren que se afeite o se someta a tratamientos para reducir el vello.

"No hay mucho que decir al respecto. Les digo que me gusta cómo soy y que no quiero cambiar mi aspecto", responde el joven a quienes le insisten en cambiar su apariencia. Para él, esta es la parte que lo hace especial, y ha aprendido a no dejarse influenciar por los comentarios negativos o las presiones sociales.



El joven comparte su vida con el mundo

Lalit Patidar ha crecido en redes sociales con 267 mil seguidores en Instagram y más de 100.000 seguidores en su canal de YouTube. En sus contenidos comparte detalles de su vida, viajes e invita a sus seguidores a conocerlo más allá de lo que se muestra en su rostro.

Para la hipertricosis no existe cura. Este es un trastorno poco comprendido por la ciencia y no se ha identificado una causa específica que la genere, aunque se sabe que puede estar relacionada con diversas condiciones genéticas, en el caso de Lalit el crecimiento de vello no se limita solo a su rostro, aunque es allí donde se ha medido la densidad más alta.

Los médicos explican que el vello de personas con esta afección puede ser generalizado, o como en su caso, localizado en áreas específicas del cuerpo. Los tratamientos disponibles están enfocados principalmente en la reducción temporal del vello mediante técnicas como la depilación o el afeitado.

Sin embargo, estas soluciones no son definitivas, y el vello sigue creciendo con el tiempo.