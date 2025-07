Nuevo grupo sanguíneo fue descubierto en la India en una mujer que requería cirugía cardíaca

En el sur de la India se reportó el descubrimiento de un nuevo grupo sanguíneo. El caso, evidenciado en el distrito Kolar del estado Karnataka, da como resultado la existencia de un grupo sanguíneo único que no coincide con ningún otro investigado hasta la fecha.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El grupo sanguíneo de una mujer de 38 años estaba registrado como O Rh+, el más común en el mundo. Sin embargo, cuando fue ingresada a un hospital de Kolar para que le realizaran una cirugía cardíaca su sangre no era compatible con las unidades del grupo 0, ni positivo ni negativo. De acuerdo con el medio The New Indian Times, los miembros del hospital remitieron el caso al Laboratorio de Referencia de Inmunohematología Avanzada del Centro de Sangre Rotary Bangalore TTK para una investigación más a fondo.

Lea: En una cueva en India hallaron a una mujer rusa que vivía allí con sus dos hijas pequeñas



¿Qué encontraron los investigadores?

"Mediante técnicas serológicas avanzadas, nuestro equipo determinó que su sangre era panreactiva, incompatible con todas las muestras de prueba. Al reconocer que se trataba de un posible caso de un tipo de sangre raro o desconocido, el equipo recolectó muestras de sangre de 20 familiares para buscar una compatibilidad, pero ninguna resultó compatible", dijo el doctor Ankit Mathur, del Centro de Sangre Rotary Bangalore TTK Blood Centre.

Publicidad

El especialista aseguró que el caso de la mujer se gestionó cuidadosamente. "Gracias a la colaboración de sus médicos y familiares, la cirugía se completó con éxito sin necesidad de transfusión". El descubrimiento anormal en la sangre de la paciente hizo que se realizara una investigación con otros países. Las muestras de sangre de la mujer y su familia se enviaron al Laboratorio Internacional de Referencia de Grupos Sanguíneos (IBGRL) en Bristol, Reino Unido.

Mathur dijo que después de 10 meses del primer hallazgo la investigación y los análisis moleculares concluyeron que había un antígeno de grupo sanguíneo previamente desconocido. Según registró el medio citado, este nuevo grupo sanguíneo forma parte del sistema de Cromer (CR). En reconocimiento a su origen se le ha denominado como CRIB. «CR» representa «Cromer» e «IB» representa «India» y «Bangalore».

Publicidad

El anuncio del nuevo grupo se hizo en el Congreso Regional de la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea (ISBT), celebrado en Milán (Italia) en junio de 2025. La mujer de la India es la primera persona del mundo en ser identificada con el antígeno CRIB. El Centro de Sangre Rotary Bangalore TTK inició un registro de donantes voluntarios de sangres Raras.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL