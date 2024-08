Joven perdió la vida por feroz ataque de un tiburón: el animal le mordió la cabeza

Un estudiante de décimo grado, identificado como Jahmari Reid, salió solo a pescar el lunes 26 de agosto de 2024 con arpón en las aguas de Falmouth, Jamaica. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado decapitado, producto de la mordedura de un tiburón, según informes de medios locales.

Un grupo de buzos descubrió los restos del joven atacado por el tiburón

El informe médico detalló que el tiburón mordió la cabeza y la mano izquierda del joven, causándole heridas mortales.

Christopher Reynolds, un pescador local, relató que un grupo de buzos encontró sus restos y los llevó a la playa de pesca de Falmouth el pasado martes, 27 de agosto, por la mañana.

El pescador mencionó que se había avistado un "tiburón tigre" grande en las cercanías, pero que los buzos no lograron capturarlo.

La familia del joven está destrozada por la pérdida

La madre del adolescente, Lavern Robinson, compartió que su hijo estaba preparándose para comenzar el undécimo grado y que tenía experiencia navegando desde una edad temprana.

"No sé qué decir en este momento. Jahmari ha estado en el mar desde que era pequeño", expresó con profunda tristeza.

Por otro lado, su padre, Michael Reid, expresó su incredulidad y dolor. "No puedo creer que haya salido solo al mar y que este haya sido el resultado. Es muy triste saberlo. Me siento terrible", lamentó.

Según la comunidad, estos ataques de tiburón no son comunes en la zona

Un pescador experimentado comentó que este tipo de incidentes no son comunes en Falmouth. "He estado pescando durante años y esto nunca me había pasado. Si estás pescando con arpón y un tiburón aparece, suelta la sarta de peces y aléjate", aconsejó.

El presidente de la Sociedad Benevolente de Pescadores de Falmouth, Fritz Christie, declaró que esta es la primera vez que alguien muere en la zona de Trelawny debido a un ataque de tiburón. Christie especuló que el escualo podría haber seguido a un crucero y no haber abandonado el área.

La comunidad de Falmouth está en duelo tras esta trágica pérdida y las autoridades continúan investigando el incidente.