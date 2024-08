Juan Carlos Delpino sostiene que no está de acuerdo con repetir elecciones en Venezuela

Uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral de Venezuela Juan Carlos Delpino habló en exclusiva con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol en vivo, y se refirió a la propuesta de repetir las elecciones en el país bolivariano.

>>> Vea más: Juan Carlos Delpino dice que no tiene evidencia de la victoria de Nicolás Maduro

Tras un mes de la celebración de las elecciones en Venezuela, Delpino indicó que el hecho de que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia haya emitido una sentencia, en donde ratificó la victoria de Maduro “no resuelve el problema. El problema solo podía resolverse a través de que el propio organismo cumpliera con su deber y produjese un estudio consensuado de las actas que presentaron, de las tendencias más importantes y, entonces, verificar un resultado claro a toda la población venezolana, que arrojara, sin dudas, quién había ganado la elección presidencial y, a partir de ahí, iniciar la resolución de nuestros problemas”.

#EXCLUSIVO | "No estoy de acuerdo con que se repitan las elecciones hoy. ¿Con qué condiciones? ¿Con qué organismo electoral?", señala Juan Carlos Delpino, rector Consejo Nacional Electoral de Venezuela, en diálogo con #NoticiasCaracol



👉🏻 https://t.co/LYQv736quO pic.twitter.com/JYWF2lVMOQ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 30, 2024

El funcionario manifestó: “¿La sombra de duda cómo la disipamos? Si quienes hemos debido disiparla entregamos nuestra función, en manos de otro poder, para que dilucidara lo que ellos consideraron que era la resolución del problema y del conflicto”.

Publicidad

¿Qué dijo Juan Carlos Delpino sobre repetir elecciones en Venezuela?

Delpino sostuvo que “hoy, yo no estoy de acuerdo con que se repitan las elecciones. Pero, además, ¿con qué condiciones?, ¿con qué organismo electoral? Mi mayor tristeza es que nuestra falla, lo único que nos pone como destino por delante, es que disuelvan el organismo electoral”.

Juan Carlos Delpino no ha sido destituido de su cargo en el CNE

Delpino indicó que él cree que no ha sido retirado de su cargo como rector del CNE “porque deben estar pensando que el organismo hay que disolverlo porque al final no le sirvió al país”.

Publicidad

Juan Carlos Delpino aseguró no tener evidencias para ratificar victoria de Maduro

Entre otras cosas, el rector manifestó que no tiene evidencia de que, efectivamente, Nicolás Maduro ganó las elecciones en Venezuela.

“Yo no tengo evidencia de que verdaderamente el resultado que se dio en totalizaciones otorga la victoria a Nicolás Maduro. Yo no puedo decir que, en efecto, pudiera estar siendo él o no. Yo no tengo evidencia que consolida esa información que se le dio al país”, sostuvo Delpino.

Entrevista completa de Juan Carlos Delpino

>>> Le puede interesar: Juan Carlos Delpino revela detalles inéditos de irregularidades en elecciones de Venezuela